De los tiempos de Livingstone a la IA: el Gabinete Literario presenta su tour virtual

Entrar en el Salón Dorado del Gabinete Literario de Las Palmas desde cualquier punto del planeta y contemplar al detalle las filigranas del parqué; asomarse a su importante colección de arte indigenista canario o dejarse bañar por la luz que inunda el gran vestíbulo central son algunas de las posibilidades que ofrece en internet el tour virtual que acaban de presentar la propia institución y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), socio indispensable en esta feliz unión entre el patrimonio cultural y la tecnología: entre una historia que comenzó cuando Livingstone aún exploraba África y la innovación que ofrece el trepidante siglo XXI.

El tour virtual por el Gabinete Literario de Fomento y Recreo de Las Palmas -que así se denominó en 1844 - se ha desarrollado gracias a los servicios que ofrece el Hub de Innovación Digital de Canarias (CIDIHUB), y es fruto de la colaboración entre la propia sociedad cultural, que ha aportado los contenidos y la filosofía general de la página, y el Departamento de Computación Científica y Tecnológica del ITC, que ha diseñado la herramienta.

El presidente del Gabinete Literario, Juan José Benítez de Lugo Massieu, presidió este viernes la presentación de la nueva herramienta -ya accesible a través de la página web gabineteliterario.com, en compañía de la consejera delegada ejecutiva de la empresa pública canaria, Guayarmina Peña García.

Durante el acto desarrollado en el Salón Oriente Central del Gabinete Literario, Benítez de Lugo agradeció "el excelente trabajo desarrollado por el ITC" y destacó que "esta experiencia digital inmersiva" no solo facilita el acceso a la riqueza cultural que atesora la institución, sino que además "contribuye a su conservación y preservación a largo plazo".

El proyecto supone un paso más en la estrategia del ITC y del CIDIHUB para integrar la digitalización en sectores clave como la cultura y el turismo, mediante el fomento de la accesibilidad y la valorización del legado histórico de Canarias. Tal y como subrayó la consejera delegada ejecutiva del ITC, "la tecnología digital no solo impulsa la competitividad empresarial, sino que también se convierte en una aliada para preservar nuestra identidad y poner en valor nuestro patrimonio".

La visita virtual incluye una atractiva animación de fotografías antiguas realizada con inteligencia artificial que permite asomarse a la plazoleta de Cairasco de otros tiempos, e imágenes en 3D que nos meten dentro del edificio y nos dejan recorrerlo con la opción de pararnos en los detalles. Clicando en los denominados puntos calientes que aparecen en la pantalla el usuario puede pararse en el mobiliario o en algunas de las piezas de arte que hay en las galerías y salones, ampliar la imagen e incluso ponerla a bailar, como sucede con una jovencita que protagoniza una de las pinturas del Salón Dorado, o dar vida a los personajes como en el cuadro "Mujeres en el balcón" del pintor indigenista canario Santiago Santana.

Rafael Robaina Romero, miembro de la directiva del Gabinete Literario, destacó durante la presentación la necesidad de actuar "con rigor científico" a la hora de resaltar un edificio como el Gabinete Literario, extremos que, a su juicio, se habían logrado.

"El tour virtual debe conseguir que cualquiera que se acerque entienda el Gabinete Literario", afirmó el también ex rector de la ULPGC. Robaina dijo que en "el Gabinete siempre hay gente" en referencia al gran número de actividades culturales de diversa índole que se desarrollan entre sus paredes.

El tour, -que también está disponible en la pantalla táctil del vestíbulo físico del edificio y además se puede recorrer con gafas de realidad virtual-, presenta como indudable plato fuerte del menú la posibilidad de visitar la colección de arte indigenista canario del Gabinete Literario.

Se trata de un conjunto de gran calidad que incluye obras de Antonio Padrón, Santiago Santana, Plácido Fleitas, Jane Millares y Felo Monzón, cuyo óleo "El platanal" está considerado la vedette de la galería.

Y aunque tanto el contenido -los cuadros- como el continente -la sala- son virtuales, los diseñadores de este apartado del tour han hecho un guiño a la historia del edificio con la recreación de las baldosas hidráulicas que se conserva aún hoy en el torreón, el lugar, por cierto, desde donde se realizó la primera emisión radiofónica de la historia de Canarias.

Durante la presentación del proyecto, tanto el director del Departamento de Computación Científica y Tecnológica del ITC, Juan Francisco Rodríguez Alvarado, como el exrector Rafael Robaina, pusieron en valor la importancia de la colaboración tecnológica entre ambas entidades desde sus particulares áreas de conocimiento.

Juan Francisco Rodríguez señaló que el proyecto había sido "un reto" para su equipo, "un proceso precioso con el que hemos aprendido muchísimo", agregó. "Hemos puesto nuestra capacidad tecnológica al servicio del patrimonio y la cultura", apuntó Rodríguez antes de referirse "al abanico de enormes posibilidades" que ofrece esta herramienta, que "abre las puertas del Gabinete" a cualquier persona que se conecte a Internet.

Los técnicos del Departamento de Computación Científica y Tecnológica del ITC Alfredo González y María Jesús Domínguez explicaron el "making off" del tour virtual, según su propia expresión.

Ambos especialistas se refirieron al proceso mediante el cual se consiguen "fotos esféricas" de una dependencia para dar la sensación inmersiva al usuario y que, en efecto, sienta que está dentro de la imagen y que puede moverse libremente por ella en cualquier dirección a lomos del ratón de su dispositivo.

También se refirieron al procedimiento utilizado para convertir una foto antigua en una imagen animada. Según expuso Alfredo González, el proceso comienza con la eliminación de los desperfectos e imperfecciones del negativo antiguo y su coloreado en sepia para darle la tonalidad de la época. Antes este tono sepia de las fotografías antiguas se conseguía "con acuarela"; en la nueva versión que propone el tour virtual del Gabinete Literario, el color, los nuevos personajes que se incorporan a la imagen original (un coche de caballos, por ejemplo, en una de ellas) y el movimiento de todo el cuadro se logran con inteligencia artificial.

Entre otras cuestiones, los técnicos del ITC aplicaron técnicas de "morphing" o de transformación morfológica, tan habitual ahora en algunos perfiles de Instagram para representar las diferentes edades de un actor de cine o de una estrella del rock.

Se trata de un proceso de transformación morfológica dinámica entre dos imágenes de referencia, que en este caso corresponden a dos fotografías históricas del edificio del Gabinete Literario de distintas épocas. Mediante la asignación de parejas de puntos clave en cada imagen, se genera una animación progresiva en la que la primera fotografía se transforma en la segunda.

Juan José Benítez de Lugo cerró el acto con el deseo de poner en marcha en el futuro más colaboraciones culturales entre el Gabinete Literario y el Instituto Tecnológico de Canarias, porque, apuntó, quedan muchas cosas por contar. "Nadie sabe que aquí debajo (en referencia al suelo de madera del Salón Oriente Central) hay otro piso que en su época albergó a una peluquería; tampoco que en parte del parqué figuran las iniciales CL en lugar de GL, porque se encargaron a un taller de Barcelona que interpretó que el nombre era Círculo Literario y no Gabinete Literario; ni que conservamos las dos únicas acuarelas originales de la primera época de Manolo Millares".