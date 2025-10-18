Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tradiciones y el folclore protagonizan la romería de La Naval

La celebración popular une a vecinos y turistas en un recorrido lleno de música, color y devoción.

La Provincia

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La Romería de La Naval llenó de folclore y tradición las calles entre el parque Santa Catalina hasta la parroquia de La Luz, donde la talla de la Virgen de la Luz esperaba a las cientos de personas que acompañaron a las ocho carretas y los 18 grupos folclóricos que se sumaron a esta edición para llevar las ofrendas.

Romería de la Naval, en imágenes

Romería de la Naval, en imágenes

Romería de la Naval, en imágenes / La Provincia

La comitiva recorrió las calles Luis Morote, Sagasta, Tenerife, Albareda, Juan Rejón y Pérez Muñoz ante la atenta mirada de vecinos y los turistas que paseaban por esta zona de la capital.

