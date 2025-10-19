Las Fiestas de La Naval encaran su tramo final tras un fin de semana con romería, procesión y fuegos artificiales en Las Canteras

Las Fiestas de La Naval, en honor a la Virgen de La Luz, viven sus últimos días tras un intenso fin de semana en el que la tradición y la devoción volvieron a llenar las calles del barrio. La romería-ofrenda, la procesión por las calles de La Isleta y el Puerto y el espectáculo de fuegos artificiales en Las Canteras fueron los grandes protagonistas de las jornadas del sábado y el domingo.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, asistió este domingo a la misa en honor a la Virgen de La Luz, que tuvo lugar antes de la procesión de la imagen hasta la playa de Las Canteras, donde se celebró el espectáculo pirotécnico en homenaje a esta festividad, declarada Fiesta de la Ciudad.

Junto a la regidora estuvieron presentes otros representantes municipales, como el concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, y la concejala de Fiestas, Inmaculada Medina.

El sábado se celebró la tradicional romería-ofrenda a Nuestra Señora de La Luz, que cuenta con el título honorífico de Alcaldesa Mayor Perpetua de Las Palmas de Gran Canaria y Patrona del Puerto. El recorrido partió desde el Parque de Santa Catalina y transitó por las calles Luis Morote, Sagasta, Tenerife, Albareda, Juan Rejón y Pérez Muñoz, para finalizar con la Noche de Parrandas en los alrededores del Mercado del Puerto, en un ambiente de gran participación, folclore y convivencia vecinal.

Las fiestas, que comenzaron el pasado 2 de octubre, han incluido más de 70 actividades de carácter lúdico, cultural, deportivo y religioso para todos los públicos, organizadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Comisión de Fiestas de La Naval.

Aunque el grueso de la programación ha concluido, todavía queda por celebrar el II Encuentro de Tunas el sábado 25 de octubre en la Plaza de La Luz.