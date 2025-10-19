Oneport enfoca la mirada del sector portuario hacia el continente africano

El presidente de la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios, Oneport, José Mayor, es el encargado de inaugurar este lunes las jornadas Shipping Canary Islands que se celebra en el hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, y que pondrá un foco en el continente africano y las posibilidades de negocio de las empresas del Puerto de Las Palmas.

Mayor destaca que este foro internacional, que reunirá a expertos nacionales e internacionales vinculados con la actividad portuaria, pretende «contribuir a un mayor entendimiento del tráfico marítimo, imprescindible para la comunicación de las personas y especialmente a la creación y formación de riqueza derivada del intercambio de bienes y servicios, utilizando el mar como vehículo y como medio de comunicación, sin olvidar que es en sí mismo una fuente importantísima de recursos naturales».

Garantía de cobro

Durante los dos días que durará este encuentro se analizará el presente y el futuro del Puerto de Las Palmas en relación a actividades como el bunkering, los cruceros, la gestión de los muelles deportivos, el tráfico de contenedores, los beneficios del acuerdo entre Europa y Mercosur, o la pesca, entre otros.

Vista aérea del Puerto de Las Palmas / La Provincia

Además, destaca el presidente de Oneport, por primera vez se abordará el comercio con África con la participación activa de los tres agentes implicados: el comprador, el vendedor y la banca, que «debe ser quien instrumentalice» las fórmulas para garantizar el cobro en las operaciones a través de compensaciones entre bancos u otras medidas. «Se puede vender y ganar dinero, pero no hay garantías de cobro». En ese sentido, las jornadas contarán con representantes de entidades como Attijariwafa Bank Europe, Bankinter, CaixaBank y Banco Sabadell.

Modelo portuario

José Mayor destaca que en «una época de inquietudes» es necesario realizar esfuerzos para seguir mejorando y este congreso puede contribuir a «la elección de un buen modelo portuario».

Las jornadas que se celebrarán este 20 y 21 de octubre reservan espacios para la creación de alianzas empresariales entre las compañías y entidades participantes.

Instrumentos

«Los puertos no dejan de ser los medios de comunicación y los empresarios que nos reunimos en estos foros no dejamos otra cosa que ser los instrumentos de esa comunicación, facilitando los tráficos, abasteciendo los barcos, pertrechándolos, recibiendo las mercancías, realizando logística marítima de los mismos, entre otras actividades», asevera el presidente de Oneport.