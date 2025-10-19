Run Stay Alive duplica su participación en su segunda edición con cerca de 1.000 corredores en Las Palmas de Gran Canaria

La segunda edición de Run Stay Alive celebrada hoy en el Parque Romano y el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria ha sido un rotundo éxito de participación, duplicando el número de corredores respecto al año pasado con cerca de 1.000 participantes. Esta carrera solidaria, organizada por la Sociedad Canaria de Cardiología (SoCanCar) que combina deporte y concienciación sobre la importancia de saber actuar ante una parada cardiorrespiratoria, se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario deportivo de la isla.

El evento ofreció tres distancias para todos los públicos: 5 kilómetros, 1,6 kilómetros y una carrera infantil de 500 metros. Esta última fue uno de los momentos más emotivos de la jornada, con familias enteras participando y los más pequeños cruzando la meta con sonrisas de oreja a oreja junto a sus padres, convirtiendo el deporte en una experiencia compartida e inolvidable.

Lorena Padrón y Alberto Cabrera dominan los 5 kilómetros

En la prueba de 5 kilómetros, Lorena Padrón se impuso en la categoría femenina con un tiempo de 20:18, seguida muy de cerca por Marta Batista (20:19) y Tatiana Mujica (20:19), en un ajustadísimo podio que se decidió por segundos. En categoría masculina, Alberto Cabrera cruzó primero la meta con un registro de 16:34, por delante de Gabriel Alemán (16:55) y Narest Díaz (17:11).

La carrera de 1,6 kilómetros tuvo también gran nivel competitivo. Sofía Godoy se llevó la victoria femenina con 05:58, seguida de Irene Olea (06:10) y Ana Quintana (06:33). En hombres, Javier Muñoz paró el crono en 5:02, superando a Iker Sesmero (5:06) y Alejandro Vera (05:09).

Compromiso con la cardioprotección

La Fundación Umiaya, fiel a su compromiso con la prevención de la muerte súbita, donó desfibriladores a los ganadores de las pruebas, reforzando el mensaje principal del evento: la importancia de contar con espacios cardioprotegidos y ciudadanos formados en reanimación cardiopulmonar (RCP).

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, presente en la jornada, destacó: "Run Stay Alive es mucho más que una carrera; es una iniciativa que salva vidas y que pone a Las Palmas de Gran Canaria como referente en la promoción del deporte con valores. Ver a cerca de 1.000 personas, desde los más pequeños hasta deportistas experimentados, participando activamente en esta causa nos llena de orgullo. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando eventos como este que combinan actividad física, concienciación social y compromiso con la salud de nuestra ciudadanía".

Por su parte, Aridane Cárdenes, director del evento, se mostró "contentísimo" por la participación e implicación de casi 1.000 participantes en la capital grancanaria. "Este éxito demuestra que Las Palmas es una ciudad comprometida con el deporte y, sobre todo, con salvar vidas. Ver a tantas familias, deportistas y supervivientes unidos por esta causa nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir creciendo".

Testimonios que emocionan y salvan vidas

Además de las carreras, el evento contó con talleres de formación en técnicas de reanimación cardiopulmonar, donde los asistentes pudieron aprender de forma práctica cómo actuar ante una emergencia. Uno de los puntos más emotivos de la jornada fueron los testimonios de supervivientes de muerte súbita, algunos de los cuales incluso participaron en las carreras de hoy, demostrando que la vida después de un episodio cardíaco es posible gracias a una intervención rápida y eficaz.

Run Stay Alive es una prueba organizada por la Sociedad Canaria de Cardiología (SoCancar) que cuenta con el patrocinio de la Fundación Canaria Umiaya, el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.