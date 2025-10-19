Salvan la vida a una tortuga boba en el Puerto de Las Palmas
La rápida intervención de los Prácticos del Puerto, Policía Portuaria y Cabildo de Gran Canaria permite salvar la vida de una tortuga boba en apuros
Este sábado, el Puerto de Las Palmas fue escenario de una historia que nos recuerda lo importante que es cuidar nuestro entorno natural. Una tortuga boba (Caretta caretta), especie catalogada como vulnerable, fue encontrada herida y rescatada gracias a la rápida actuación del personal de Prácticos del Puerto, con el apoyo de la Policía Portuaria y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria.
La tortuga presentaba signos visibles de lesión. Ante esta situación, los Prácticos del Puerto actuaron con rapidez y responsabilidad, alertando a las autoridades competentes y asegurando al animal mientras llegaban los refuerzos.
La respuesta conjunta de los servicios portuarios y del personal ambiental insular fue clave para garantizar una atención inmediata. Una vez puesta a salvo, la tortuga fue trasladada para recibir atención veterinaria especializada, con el objetivo de iniciar su recuperación y prepararla para regresar al océano en condiciones óptimas.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa