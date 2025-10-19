Salvan la vida a una tortuga boba en el Puerto de Las Palmas

Este sábado, el Puerto de Las Palmas fue escenario de una historia que nos recuerda lo importante que es cuidar nuestro entorno natural. Una tortuga boba (Caretta caretta), especie catalogada como vulnerable, fue encontrada herida y rescatada gracias a la rápida actuación del personal de Prácticos del Puerto, con el apoyo de la Policía Portuaria y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria.

La tortuga presentaba signos visibles de lesión. Ante esta situación, los Prácticos del Puerto actuaron con rapidez y responsabilidad, alertando a las autoridades competentes y asegurando al animal mientras llegaban los refuerzos.

La respuesta conjunta de los servicios portuarios y del personal ambiental insular fue clave para garantizar una atención inmediata. Una vez puesta a salvo, la tortuga fue trasladada para recibir atención veterinaria especializada, con el objetivo de iniciar su recuperación y prepararla para regresar al océano en condiciones óptimas.