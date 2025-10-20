Años de accidentes y "ni una acera": el barrio de Las Perreras, obligado a caminar junto a los coches

Caminar por la carretera general para ir a la farmacia o hacer la compra es el día a día de los residentes de Las Perreras. Los vecinos y vecinas, en su mayoría de edad avanzada, dependen del coche para desplazarse debido a la falta de zonas peatonales, un peligro que ya se ha saldado con diversos accidentes y un atropello mortal en 2016. La creación de aceras que conecten con Tamaraceite –una demanda histórica de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria– es uno de los ejes principales del Plan Internúcleos. Perdió una subvención proveniente de los fondos europeos Next Generation debido a los imprevistos por la "complejidad del terreno", si bien se buscarán otras vías de financiación "aún por determinar", según fuentes del Ayuntamiento.

Este plan tiene por objetivo urbanizar distintas áreas periféricas de la capital grancanaria para dotarlas de aceras, carriles bici, zonas verdes y mejoras en las conexiones. Los distintos proyectos vinculados incluyen también la Carretera del Norte, en el tramo comprendido entre la rotonda de La Ballena y la recta de Los Tarahales. A pesar de la pérdida de fondos, el Consistorio explora otras vías de financiación para culminar los trabajos, tal y como subrayó en declaraciones anteriores el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque.

Un riesgo diario

Carmen Rodríguez González tiene casi 70 años y lleva toda la vida residiendo en Las Perreras, una zona donde el crecimiento poblacional no ha ido acompañado por mejoras en las infraestructuras urbanas y de transporte. Desde su casa, que está justo en frente de la carretera, puede ver cómo los coches "pasan lanzados" a diario, poniendo en riesgo a las personas que se ven obligadas a caminar por la calzada para llegar a la parada de guagua.

"Nosotros aquí no tenemos ni siquiera un supermercado ni nada y tenemos que coger la guagua para todo, absolutamente para todo, y no podemos ni caminar por aquí con la de accidentes que hay. No tenemos ni una acera", relata Carmen.

Dependencia del coche

Ella dispone de un coche para moverse por la ciudad, pero no podrá conducir por un tiempo debido a una reciente operación de oído que le causa inestabilidad en el cuerpo. Es por eso que depende de su marido o su hijo para ir al médico a hacerse las revisiones, lo cual también le dificulta la necesidad que tiene de caminar todos los días para poder operarse de las dos rodillas.

"Me dice la doctora, 'es que usted necesita caminar', pero ¿a dónde voy a caminar para perder peso para poderme operar? ¿A dónde voy?", se pregunta Carmen, recordando que no puede ir andando a ver a sus hijas y nietos a pesar de que viven muy cerca de su casa.

Todos los días, Carmen barre las basuras y hierbas que se acumulan frente a su casa porque dificultan más aún que la gente se desplace para coger la guagua, tal y como le ocurre a María Sánchez. Ella ha residido en la zona durante más de cuatro décadas y asegura que "nunca se ha intentado" poner solución al problema.

Un problema de "toda la vida"

"En invierno no puedes pasar porque están los todos los hierbajos mojados, hay barro y resbala. Tengo que venir por la carretera, por la raya blanca. Pasan camiones, pasa la guagua y me tocan la pita, ¿pero qué hago yo? Llevamos toda la vida luchando por esto", lamenta María.

El presidente de la asociación vecinal de Las Perreras, Eulagio Romero, manifiesta que esta inseguridad y la falta de soluciones les hacen sentir "abandonados no, abandonadísimos". En esa línea, insiste: "En 40 años he visto venir a todos los partidos políticos, todas las siglas políticas habidas y por haber, y estamos igual".

"El Ayuntamiento está haciendo tantas obras, tantos corredores verdes, cosa que me parece estupenda, pero que no se olvide que este barrio, que es uno de los más antiguos de las Palmas de Gran Canaria. No tiene un acceso digno y lo más importante, no tiene un acceso seguro", añade Eulagio.

Posibilidad de expropiar terrenos

El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, acudió este lunes a un encuentro con vecinas y vecinos de Las Perreras. El edil manifestó su intención de llevar una propuesta al Pleno municipal para explorar la posibilidad de expropiar parte de los terrenos colindantes a la vía para construir aceras.

Suárez ha recordado que se trata de una vía muy concurrida, por lo que insistió en la necesidad de construir aceras "continuas y accesibles" que conecten Las Perreras con Tamaraceite y Las Torres, además de llevar a cabo podas periódicas y mejorar el estado de la vía.

En esa línea, sostiene que las actuaciones que se realicen en Las Perreras también deben pasar por la renovación del firme y la colocación de elementos urbanos que permitan relajar el tráfico. A ello se sumaría la elaboración de un plan específico de seguridad vial y movilidad peatonal.