Gestión emocional y redes de apoyo comunitarias: estos son los talleres que Las Palmas de Gran Canaria promueve entre sus mayores

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Centro municipal de Servicios Sociales del Distrito Ciudad Alta, impulsa una nueva iniciativa dirigida a las personas mayores para fortalecer su bienestar emocional, mejorar la comunicación interpersonal y promover la creación de redes de apoyo comunitario.

La propuesta incluye dos encuentros formativos en el centro cívico La Ballena. El primero, celebrado el pasado viernes bajo el título ‘Fortalecer habilidades emocionales’, ofreció herramientas para reconocer y gestionar las emociones, así como para mantener una actitud positiva ante los retos cotidianos.

El segundo encuentro, previsto para el 7 de noviembre a las 10:00 horas, abordará las ‘Habilidades de comunicación y redes de apoyo’, con el fin de fomentar la escucha activa, la empatía y las relaciones sociales saludables.

Cómo inscribirse

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, destacó la importancia de estas acciones que «refuerzan» las habilidades personales y emocionales de las personas mayores, «ofreciéndoles recursos para afrontar los desafíos del día a día y fortalecer los lazos comunitarios que mejoran la convivencia».

Las plazas son limitadas -entre 30 y 35 participantes- y las inscripciones pueden realizarse a través del WhatsApp 649 326 590 o directamente en la oficina del Distrito Ciudad Alta.

Estos encuentros se enmarcan en el programa de animación sociocultural que desarrolla el área de Mayores de los Servicios Sociales municipales. Con ellos, el Ayuntamiento promueve la participación activa, la prevención del aislamiento social y el bienestar integral de la población mayor mediante actividades formativas, de salud y de ocio.

«Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por crear espacios donde nuestros mayores puedan participar en la vida de su comunidad», concluyó la edila.