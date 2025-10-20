Juan Fernando Quesada y Juan Carlos Álamo ganan el Certamen de Canción de Jóvenes Creadores e Intérpretes
El certamen, impulsado por la Concejalía de Juventud, reconoce la creatividad y el talento musical de jóvenes de entre 14 y 30 años de la Isla con 1.000 euros, la grabación en estudio y la producción de un videoclip
El dúo integrado por Juan Fernando Quesada Ruiz y Juan Carlos Álamo del Rosario se ha alzado con el primer premio del Certamen de Canción de Jóvenes Creadores e Intérpretes de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la canción Nana para los astros.
El segundo premio fue para Paula Teresa Espinosa Alonso, por su tema Solo pienso, joder, mientras que el tercer galardón recayó en Juan Francisco Gil Darías, autor e intérprete de Siempre quise mayor.
Talento musical emergente
La gala, celebrada el pasado viernes en el Teatro del CICCA, reunió a 15 jóvenes artistas y grupos de distintos puntos de la Isla que presentaron sus composiciones originales ante el jurado y el público. La cita, organizada por la Concejalía de Juventud, volvió a consolidarse como una plataforma de impulso al talento musical emergente y a la creatividad de la juventud grancanaria.
En este sentido, la concejala de Juventud, Carla Campoamor, resalta “este certamen se ha convertido en un espacio de encuentro y crecimiento para las y los jóvenes creadores, que encuentran en la música una forma de expresión y de desarrollo personal y artístico”.
Participación cultural
El primer premio está dotado con 1.000 euros, además de la grabación en estudio y la producción de un videoclip de la canción ganadora. El segundo premio cuenta con una dotación de 500 euros, y el tercero con 250 euros.
El Certamen de Canción de Jóvenes Creadores e Intérpretes forma parte de las iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para fomentar la expresión artística y apoyar la creación musical original entre jóvenes de entre 14 y 30 años, promoviendo la participación cultural y el desarrollo de nuevos talentos en la ciudad.
