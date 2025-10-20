Las Palmas de Gran Canaria recibe casi cinco millones de euros del Gobierno de Canarias por su condición de capital

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria incorporará a su presupuesto de 2025 un total de 4.883.462 euros procedentes de la partida del Gobierno de Canarias por su condición de capital.

Al término de la reunión anual del Consejo de Capitalidad en la sede de Presidencia del Gobierno regional, la alcaldesa, Carolina Darias, valoró de forma positiva el aumento de la asignación para la ciudad, que supone un incremento de 300.000 euros respecto al año anterior.

“Mostramos nuestra conformidad ante un incremento que se ajusta a los cánones en relación con los ingresos de la comunidad autónoma, tanto financieros como no financieros”, subrayó.

En el encuentro, encabezado por el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, estuvieron presentes, la coordinadora general de Hacienda del Ayuntamiento, Dunnia Rodríguez; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez —de forma telemática —; y los consejeros de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y de Hacienda y Relaciones Europeas, Matilde Asián.

Darias destacó la importancia de contar con recursos suficientes para atender las necesidades propias de una capital de provincia: “Las capitales, como Las Palmas de Gran Canaria, soportamos una mayor carga en la prestación de servicios, y por eso es absolutamente necesario contar con fondos como estos, sin perjuicio de que puedan llegar otros de carácter específico y singular según las necesidades particulares de nuestra ciudad”.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que asistió al Consejo de Capitalidad por videoconferencia, apuntó que "desde Santa Cruz de Tenerife valoramos que se haya incrementado la aportación por parte del Gobierno de Canarias, pero entendemos que Santa Cruz, precisamente por ser capital, tiene una serie de problemáticas diferentes a las del resto de municipios, y por ello necesita recursos adicionales, más allá de esta aportación genérica".

Estatuto de Capitalidad compartida de Canarias

El presidente regional, Fernando Clavijo, subrayó que "el incremento refleja el compromiso del Gobierno con el equilibrio territorial y con el papel esencial que desempeñan nuestras dos capitales como motores económicos, sociales y administrativos del archipiélago”.

Asimismo, subrayó que “mantener y reforzar esta línea ascendente en las aportaciones a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife es una muestra del esfuerzo por garantizar que ambas ciudades cuenten con los recursos necesarios para seguir prestando servicios de calidad, no solo a sus vecinos, sino al conjunto de Canarias”.

Clavijo informó que la partida total destinada a ambas capitales asciende a 9.176.226 euros, de los cuales Las Palmas de Gran Canaria recibirá el 53,3 % y Santa Cruz de Tenerife, el 46,75 %, equivalente a 4.292.763 euros.

El Estatuto de Capitalidad compartida de Canarias contempla estas compensaciones económicas ya que ambas concentran la práctica totalidad de las sedes de la administración autonómica.