Las Palmas de Gran Canaria reúne a 60 empresas en busca de talentos canarios en la feria "Expofuturo"

Este 23 y 24 de octubre, el Parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria acogerá la quinta edición de la feria de formación y empleo "Expofuturo Grupo Newport". El evento contará con más de 60 empresas, instituciones, centros formativos y entidades colaboradoras en busca de nuevos talentos.

Los asistentes podrán contactar de manera directa con empresas de distintos sectores como el turismo, la hostelería, la construcción, el transporte o la administración, para conocer sus demandas. Además, disfrutarán de charlas de formación gratuitas impartidas por especialistas con las que profundizarán en asuntos como el trabajo flexible, consejos para mejorar el CV, la marca personal, el emprendimiento y la empleabilidad, los nuevos retos en la formación para el empleo, el valor añadido de las personas con discapacidad, o claves del talento en la hostelería, entre otros.

La directora de "Expofuturo", Iara Rodríguez insistió en que no solo se trata de una feria de empleo, sino que es "un punto de encuentro donde confluyen la formación, la diversidad, el emprendimiento y el desarrollo profesional".

El Grupo Newport, un conglomerado de empresas canarias que ofrece servicios en diversos sectores como formación, inmobiliaria, consultoría, audiovisuales, es el patrocinador oficial de ambas jornadas. Su CEO, Yasmina Newport, remarcó su compromiso con la iniciativa y con los demandantes de empleo: "Desde el ámbito privado creemos firmemente que el futuro se construye apostando por las personas, por la capacidad de reinventarse y por el enorme potencial que tiene esta tierra para liderar el cambio".

El proyecto ha sido coorganizado con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF), que también ofrecerá charlas. Se trata de una entidad que imparte Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) para personas desempleadas. El concejal de Empleo, José Eduardo Ramírez defendió este organismo como un "instrumento clave para mejorar la empleabilidad y la formación de las personas en paro". Hizo especial hincapié en las personas en situación de exclusión como los jóvenes desempleados o las mujeres víctimas de violencia de género. "Queremos rescatarlas", expresó el edil. Con los cursos que imparte el IMEF, los estudiantes aprenden y cobran un sueldo por prestar servicios, principalmente a las propias administraciones durante un tiempo. Ofrecen formación para cuidados de personas mayores, de socorrismo o incluso de albañil. Así, asegura que obtienen una formación con el "prestigio suficiente" para acceder a puestos de trabajo de otras empresas.

En agosto, el número de contratos en Las Palmas de Gran Canaria era de 9.967. Este mes el número de contratos es de 13.081. Es decir el número de contratos ha aumentado en un 31,24%, según datos del Servicio Público de Empleo (SEPE).

"Nuestra obligación es sacar adelante este tipo de proyectos para ayudar a nuestra gente a conseguir empleos, a mejorar su formación y su empleabilidad", expresó el concejal.