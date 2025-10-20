El precio del alquiler se duplica en el barrio de Tamaraceite en una década

De cinco a 10,6 euros por metro cuadrado, en diez años. El precio del alquiler en el barrio de Tamaraceite de Las Palmas de Gran Canaria se ha duplicado entre septiembre de 2015 y septiembre de 2025, según los datos de un estudio del mercado realizado por un portal inmobilario Esto se traduce en que por una vivienda de 100 metros cuadrados se ha pasado de pagar 500 euros mensuales a 1.000, en tan solo una década.

El informe contempla cómo en los últimos diez años el precio del alquiler en este barrio capitalino ha fluctuado con disminuciones o etapas de estabilidad y grandes incrementos que han llegado a superar el 25%.

Según los datos que maneja El Idealista, el precio mínimo del metro cuadrado en alquiler en este barrio de la capital grancanaria en septiembre de 2015 estaba fijado en cinco euros, una cuantía que se mantuvo inmutable durante un año. La tendencia alcista comenzó en 2017 con una subida moderada pero constante que en enero de 2018 llegaba a 1,2 euros más. Seis meses más tarde, se incrementó 0,9 más, costando 7,1 euros cada metro cuadrado.

Ritmo sostenido

Aunque con un ritmo mucho más bajo, las rentas en Tamaraceite siguieron aumentando en los años posteriores y en agosto de 2022 el mínimo estaba fijado en ocho euros. En casi cuatro años, el incremento fue similar que entre enero y julio de 2018, 0,9 euros más. Un año y medio más tarde, en marzo de 2024 el mismo espacio costaba nueve euros y en noviembre de ese año, 10.

La Provincia

El mes pasado, la última fecha evaluada en este informe, un metro cuadrado costaba en esta zona de la ciudad 10,6 euros.

Transformación urbanística

Lejos queda ya la imagen de un Tamaraceite compuesto casi únicamente por viviendas sociales. En este periodo, este núcleo poblacional de la capital grancanaria ha experimentado un importante incremento urbanístico gracias a su transformación que mejoró su conexión y servicios, convirtiéndolo en un polo residencial, comercial y de ocio.

De esta manera, queda reflejado que las principales subidas anuales del precio del alquiler en Tamaraceite se han producido a partir de 2018, con incrementos que oscilan entre el 21,2% de febrero de 2025 y el 27,8% de octubre de 2018.

Subidas y bajadas mensuales

Además, el comportamiento del precio de la renta en este barrio arroja otros datos llamativos como el hecho de que hubo meses en los que el aumento osciló llegó a alcanzar un 9,1% con respecto al anterior, como ocurrió en abril de 2018. Otras subidas llamativas del mínimo fue en febrero de 2022, cuando se subieron los precios un 7,5%, o en enero y mayo de 2024, con un 8% y un 8,7%, respectivamente.

En el otro extremo se sitúan las correcciones de los precios a la baja, como las que se produjeron en noviembre de 2018, cuando se redujo el alquiler en un 7,5%, en mayo de 2020, con una reducción del 5,5%, abril de 2024, con un 4,6% o marzo de este año, con un 4,4%.

Encarecimiento

El estudio realizado por el portal inmobiliario evidencia que la tendencia de la oferta de viviendas en alquiler en este barrio es de un encarecimiento sostenido que, por otro lado, es similar a otros barrios de Las Palmas de Gran Canaria.

La dotación de equipamientos públicos y sociales, un centro cultural con un auditorio, un centro de salud y complejos sociosanitarios, junto a la construcción de un gran parque de viviendas públicas y privadas, unido a los espacios verdes, han hecho de este lugar un espacio apropiado para favorecer el ensanche de la ciudad.

Desplazamientos poblacionales

A esto se sumó, por otro lado, la migración de la población de otras zonas residenciales consolidadas a zonas más alejadas del centro de la ciudad debido a la dificultad para acceder a una vivienda a precios asequibles, un problema que ahora se ha trasladado a Tamaraceite, lo que plantea importantes desafíos de accesibilidad para futuros inquilinos.

A pesar de este incremento, Tamaraceite no es de los barrios donde más caro está el alquiler de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria, un municipio en el que el coste medio a principios de este año estaba fijado en 13,6 euros por metro cuadrado. La zona más cara de la ciudad es la de Puerto–Canteras, donde en esa fecha se estaba pidiendo 16,4 euros por cada metro cuadrado en renta.