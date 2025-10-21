El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria levanta el precinto del Café Madrid

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha levantado el precinto del Café Madrid hasta que se resuelva el recurso presentado o se decrete en firme el incidente por el cual se tomó dicha medida cautelar.

La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, fue emitida este lunes por la Dirección General de Edificación y Actividades por la que se acuerda suspender los efectos de las resoluciones anteriores -la del 06 de marzo y el 25 de agosto-. Aún así, el establecimiento permanece cerrado al público.

Antecedentes

El popular café fue precintado el pasado 6 de septiembre por la noche por parte de la Policía Local tras incumplir varios requerimientos municipales previos que le ordenaban el cese de la actividad desde el mes de abril.

El Servicio de Edificación y Actividades municipal había detectado irregularidades en la solicitud inicial de la empresa explotadora, que pretendía hacer compatible urbanísticamente la actividad del bar con su ubicación en la planta baja del hotel que lleva el mismo nombre.

El gestor del negocio había comunicado al Consistorio el inicio de la actividad en 2020, pero según se detalla en el informe municipal, la actividad autorizada para la cafetería era solo de un servicio de alimentación del hotel. Si la empresa gestora pretendía contar con un local independiente, debería especificarlo. De ahí que la resolución del Consistorio subrayara una «incompatibilidad urbanística» como una de las razones para su clausura.

Aviso de cierre a la clientela, en una imagen de archivo del pasado 10 de septiembre. / ANDRES CRUZ

El documento añadía que el local se encuentra dentro del Plan Especial de Protección Vegueta-Triana y especificaba que para llevar a cabo cualquier tipo de remodelación debía hacerla en base a las normas de protección de Patrimonio.

Previo a la clausura, el Consistorio había requerido al explotador del Café Madrid más documentación para aclarar esa situación tras haber llevado a cabo varias reformas en su interior, cuyos planteamientos no coincidían con la actividad registrada previamente.

Señalaban entonces también que no estaban justificadas intervenciones que incumplen la normativa urbanística para los conjuntos protegidos, como la eliminación de una escalera destinada a la cocina del hotel o la falta de acondicionamiento en el interior.

Con la nueva resolución, la empresa gestora puede interponer ahora, en el plazo de dos meses, un nuevo recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas.