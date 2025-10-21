Los barrios de San Francisco y El Batán buscan rehabilitar sus edificios a través del Plan Canario de Vivienda

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha instado al Gobierno de Canarias a incluir la rehabilitación de las viviendas de los barrios de San Francisco y El Batán en el próximo Plan Canario de Vivienda.

Durante su intervención en la Comisión de Pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, Roque señaló que ambos barrios se encuentran en estudio y pendientes de financiación. “Cada financiación, cada subvención que tenga que ver con la rehabilitación de edificios será aprovechada por el Ayuntamiento, sean fondos europeos, estatales o autonómicos”, explicó.

Colaboración del Ayuntamiento

El edil aprovechó su intervención para “llamar la atención de sus compañeros” en el Ejecutivo autonómico con el fin de que “en el Plan Canario de Vivienda próximo se contemple una buena partida para atender las necesidades de Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración activa del Ayuntamiento en su ejecución”.

Roque recordó que el Consistorio ya desarrolla importantes actuaciones de rehabilitación en otros barrios con necesidades similares y financiación de diversas fuentes. Así, en La Isleta se ejecutará la rehabilitación de 168 viviendas del Grupo Fermín Sanz Orrio, con una inversión de 1,87 millones de euros.

5,2 millones en Jinámar

En Jinámar, el Ayuntamiento destinará más de 5,2 millones de euros a la Fase III del Polígono, para mejorar 446 viviendas y renovar sus infraestructuras. Y en La Paterna se impulsa en estos momentos un plan de rehabilitación de 819 viviendas con un presupuesto de 19,2 millones de euros, que incluye mejoras de accesibilidad y eficiencia energética.

“El barrio de San Francisco y el de El Batán están en nuestro trabajo, al igual que otros barrios con necesidades de rehabilitación. Nuestro objetivo es garantizar que la regeneración urbana y la mejora de la calidad de vida lleguen a toda la ciudad”, concluyó Roque.