Coalición Canaria solicita la creación de un sendero litoral entre El Atlante y Costa Ayala para impulsar la movilidad

Coalición Canaria ha solicitado al Cabildo de Gran Canaria el inicio de los trámites necesarios para construir un sendero litoral que conecte los emblemáticos puntos de El Atlante y Costa Ayala en Las Palmas de Gran Canaria.

Esta petición ha sido dada a conocer este martes tras visita de la consejera portavoz, Vidina Cabrera, el consejero Julio Rodríguez y el concejal David Suárez a la zona. Destacan el objetivo de crear corredores seguros para peatones, fomentar la movilidad sostenible y mejorar los espacios para el ocio y el deporte al aire libre.

Un proyecto para el bienestar y la sostenibilidad

Desde Coalición Canaria, se subraya que esta iniciativa responde tanto a la necesidad de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía como al propósito de proyectar una imagen de isla comprometida con la sostenibilidad. Según sus representantes, los corredores litorales no solo acercan a la población a la naturaleza y la historia local, sino que también son herramientas clave para la conservación del entorno costero y la promoción de un turismo respetuoso con el medio ambiente.

Vidina Cabrera destaca que, si la playa de Las Canteras ya cuenta con un sendero que conecta con El Confital a través del monumento de El Atlante, “ahora es fundamental extender ese recorrido hacia el norte y unirlo con Costa Ayala, integrando así una mayor extensión litoral a disposición de la ciudadanía”.

Un tramo clave pendiente de ejecución

El consejero Julio Rodríguez ha señalado la desconexión peatonal actual entre El Atlante y Costa Ayala, pese a tratarse de una distancia inferior a kilómetro y medio.

CC apuesta por brindar corredores para el tránsito peatonal seguros que unan, conecten, propicien una movilidad sostenible y deporte al aire libre

Insiste en que la propuesta no contempla la construcción de una acera en la GC-2, sino la creación de un sendero adaptado al entorno, que cumpla criterios paisajísticos y de protección ambiental, permitiendo rescatar para el uso público un sector litoral de gran valor natural.

Ciudadanía y espacios abiertos al mar

David Suárez, concejal capitalino, ha lamentado la falta de avances en los últimos años en la mejora de los senderos litorales y la adecuación de los espacios de acceso al mar. “Las Palmas de Gran Canaria dispone de más de cuarenta kilómetros de litoral, pero sigue habiendo barreras y discontinuidades en puntos clave, como la que separa El Atlante de Costa Ayala”, apunta.

Los nacionalistas explican que el tramo en el que hay que actuar es de algo menos de kilómetro y medio

Resalta además la inseguridad de los usuarios, que acceden a pie o en bicicleta por arcenes sin infraestructura adecuada, así como la situación de aislamiento que todavía afecta a determinados núcleos costeros como Costa Ayala. “Desde el Ayuntamiento debemos exigir la plena integración y conexión de estos barrios con el resto de la ciudad, aunque la competencia recaiga sobre el Cabildo”, añade.

Un paso más hacia la integración y el desarrollo local

La moción anunciada por Coalición Canaria se elevará al pleno del Cabildo en octubre, y contempla la realización de estudios técnicos previos para garantizar la viabilidad, el respeto a la protección ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente. La iniciativa aspira a generar nuevas oportunidades de ocio y disfrute de la costa, así como a revalorizar zonas actualmente degradadas o aisladas.