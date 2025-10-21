Dra. Mª Felisa Medina Cabrera: «La creatina puede proteger el cerebro de enfermedades neurodegenerativas»

Mª Felisa Medina explica cómo una buena alimentación puede convertirse en una aliada de la salud cerebral y cómo la creatina puede desempeñar un papel clave en la prevención del deterioro cognitivo.

—¿Podemos prevenir enfermedades neurodegenerativas con una buena alimentación?

Existe una preocupación creciente por las enfermedades neurodegenerativas, tanto en la población como en la comunidad científica. Enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o la enfermedad de Huntington están en el punto de mira de la investigación, no solo para tratarlas sino, también, para prevenirlas. Una de las sustancias que está despertando gran interés es la creatina.

—¿Qué es exactamente la creatina y dónde se encuentra?

La creatina es un compuesto orgánico nitrogenado que el cuerpo produce de forma natural en el hígado, los riñones y el páncreas a partir de ciertos aminoácidos. También se obtiene de la dieta, principalmente a través de carnes y pescados, y de complementos alimenticios. Aunque no es un nutriente esencial, ya que nuestro organismo puede sintetizarla, desempeña funciones fisiológicas clave, especialmente en la producción de energía rápida en células musculares y cerebrales. Por eso, la creatina ha sido tradicionalmente estudiada por su papel en el rendimiento físico. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que también puede contribuir a la protección del cerebro, la mejora del rendimiento cognitivo y la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

—¿De qué manera puede influir en el cerebro y en la prevención de estas enfermedades?

En el cerebro, la creatina actúa optimizando la producción de energía en forma de adenosín trifosfato (ATP) —la principal fuente de energía que utilizan las células—, lo que facilita el funcionamiento de las neuronas. También, contribuye a reducir el estrés oxidativo y a mejorar la plasticidad sináptica.

«En Hospital San José diseñamos estrategias nutricionales adaptadas a la etapa y estilo de vida de cada paciente»

Esto significa que puede favorecer la memoria, la concentración y el aprendizaje, sobre todo en situaciones de estrés o fatiga. Además, las investigaciones apuntan a que puede tener un papel neuroprotector, ayudando en la recuperación de lesiones cerebrales y como apoyo en el estado de ánimo.

—¿Qué relación existe entre la creatina y enfermedades como el Alzheimer?

Los datos científicos indican que la creatina puede ser una estrategia complementaria en la disfunción neuromuscular asociada al Alzheimer. Muchas veces, la pérdida de fuerza y masa muscular aparece incluso antes que el deterioro cognitivo.

En estudios con adultos mayores con deterioro cognitivo leve se ha observado que, tras seis meses de entrenamiento de resistencia, no solo mejoraban la fuerza y la función muscular, sino también la cognitiva, reduciendo la carga amiloide cerebral y la atrofia; en la mayoría de los casos, la calidad de vida del paciente mejora notablemente.

—¿Qué alimentos son ricos en creatina?

Los alimentos más ricos en creatina son, principalmente, los pescados y las carnes. El arenque destaca por aportar entre seis y ocho gramos de creatina por kilo, mientras que el salmón contiene unos 4,5 gramos por kilo y, además, ofrece el beneficio añadido del Omega 3. El bacalao aporta alrededor de tres gramos por kilo, aunque conviene controlar la sal, y el atún contiene aproximadamente 4,5 gramos por kilo. Entre las carnes, la carne roja ofrece entre cuatro y 4,5 gramos por kilo, siendo preferibles los cortes magros. El hígado puede aportar hasta 4,5 gramos de creatina por kilo, mientras que el conejo alcanza los 3,5 gramos y el pollo cerca de cuatro gramos por kilo.

Todos estos alimentos aportan, además, proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales que favorecen la función muscular y cerebral. Eso sí, conviene recordar que la cocción prolongada puede reducir la cantidad de creatina disponible.

«Una alimentación adecuada puede ser clave para prevenir el deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas»

—¿Qué recomendaciones generales daría para el cuidado cerebral desde la nutrición?

Incorporar pescado a la dieta al menos tres veces por semana, elegir carnes magras, mantener una rutina de ejercicio físico intenso y de corta duración, y, siempre bajo supervisión profesional, valorar la suplementación con monohidrato de creatina en casos necesarios.

Lo importante es entender que la alimentación, junto con el estilo de vida, puede convertirse en un aliado poderoso frente al envejecimiento cerebral y las enfermedades neurodegenerativas.

Planificación nutricional para la salud y el bienestar

Mª Felisa Medina Cabreraes licenciada en Farmacia por la Universidad de Navarra, con doctorado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y grado de Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. A través del programa «Mi dieta saludable», ofrece en la consulta de Nutrición y Dietética de Hospital San José un enfoque integral y personalizado, adaptado a las necesidades de cada paciente.

Entre sus servicios destacan el control de peso y la composición corporal, dietas antiinflamatorias, estrategias de alimentación saludable, nutrición para el rendimiento físico, apoyo en enfermedades crónicas y neurodegenerativas, orientación en suplementación y planes nutricionales específicos según la etapa de la vida.

Gracias a este acompañamiento completo, los pacientes pueden mejorar su salud, reducir riesgos y alcanzar un bienestar general sostenido a largo plazo.