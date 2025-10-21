Expertos del sector debaten en Gran Canaria el reto del servicio en sala en la alta gastronomía

La Academia Gastronómica de la provincia de Las Palmas celebró este lunes una mesa redonda titulada “Cuando la gastronomía se enfría en sala: el desafío del servicio”, un encuentro que reunió a destacados profesionales del sector en un espacio de reflexión sobre los nuevos retos de la hostelería.

El acto tuvo lugar en el Salón Arencibia del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, a las 19:00 horas, y se convirtió en un punto de encuentro clave para debatir cómo preservar la excelencia gastronómica también en el servicio de sala, un aspecto cada vez más valorado por los comensales.

La mesa estuvo integrada por reconocidos profesionales del ámbito gastronómico en Canarias:

Rafael Hurtado , jefe de sala del restaurante Poemas by Hermanos Padrón

, jefe de sala del restaurante Poemas by Hermanos Padrón Álex Santana , chef ejecutivo de La Bodega de la Avenida y El Ronqueo

, chef ejecutivo de La Bodega de la Avenida y El Ronqueo Manuel Vilariño , propietario del Grupo Támbara

, propietario del Grupo Támbara José Miguel Sánchez , presidente de la Asociación de Restaurantes de Gran Canaria

, presidente de la Asociación de Restaurantes de Gran Canaria Ricardo Gil, director del Hotel Escuela Santa Brígida

La moderación estuvo a cargo de Ignacio Bernaldo de Quirós, director corporativo de F&B del Grupo Lopesan.

El evento también contó con la presencia de destacados invitados del ámbito institucional y empresarial de Canarias, como:

Matilde Asian , consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias

, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias Quim Soler , director territorial del BBVA

, director territorial del BBVA Eugenio Sánchez , presidente del Clúster de Innovación Gastronómica de Canarias

, presidente del Clúster de Innovación Gastronómica de Canarias Ramón Redondo , director de Comercio de la Cámara de Las Palmas

, director de Comercio de la Cámara de Las Palmas Fernando González , presidente de Fredica

, presidente de Fredica Santiago Guerra , coordinador general de Binter

, coordinador general de Binter José Carlos Álvarez, director general de Astican

Durante la jornada, se abordaron temas clave como la coordinación entre cocina y sala, la formación del personal de servicio y la importancia del trato al cliente para lograr una experiencia gastronómica completa.