El Mercado del Puerto se queda sin 500.000 euros para su reparación

El Mercado del Puerto ha perdido una subvención de 500.000 euros para su reforma. El concejal de Desarrollo Local de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, explicó este martes en comisión plenaria a la pregunta formulada por el Partido Popular, que la pérdida de la ayuda se debe a la ausencia de un proyecto técnico que permitiera ejecutar los fondos. El edificio tiene 114 años y fue remodelado en 1997, por lo que la infraestructura cuentan con deficiencias ante su antigüedad y la falta de mantenimiento.

En un informe elaborado por una arquitecta en mayo de 2025 se afirma que es necesaria la reparación de elementos ornamentales que presentan un riesgo de caída para los usuarios y viandantes. Es cierto que la profesional certificó la estabilidad estructural del edificio, pero expuso algunos daños que deben ser reparados. Hay pilares afectados por filtraciones de agua, así como piezas oxidadas y deformadas.

Sin medios

Quevedo señaló que la ayuda, procedente del Cabildo de Gran Canaria a través del Fedecan, había sido gestionada por su área «con la voluntad de mejorar el Mercado del Puerto y la zona Puerto-Canteras», pero que las dificultades administrativas y la falta de documentación adecuada impidieron utilizar el dinero en el plazo previsto.

«No es la voluntad de no hacerlo, la voluntad es hacerlo», subrayó el edil. «El problema es que no hay un proyecto, y sin proyecto no se puede justificar el gasto ni licitar las obras», explicó.

Plazo para 2026

El concejal reconoció que el área de Desarrollo Local no dispone de servicio de arquitectura ni de inspección, lo que complica la tramitación de proyectos de este tipo. Añadió que, según los informes técnicos, «los documentos presentados por el Mercado del Puerto no constituían un proyecto formal», motivo por el cual el Ayuntamiento no pudo iniciar la licitación. «Si hay un proyecto, Urbanismo lo valida y se licita. Pero si no lo hay, no se puede. Y como no lo hay, perdemos el dinero», resumió.

Aun así, Quevedo aseguró que su departamento ya ha logrado una nueva partida para el próximo año con el fin de retomar la iniciativa y resolver los problemas pendientes. «Si se nos presenta un proyecto sensato, estamos dispuestos a licitar y sacar adelante la reforma», apuntó Quevedo. El concejal popular, Diego López Galán, puso en duda esta afirmación al considerar que en el 2026 la plaza de abastos confrontará la misma situación que la actual.