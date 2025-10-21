Muere Juan González Santana, periodista de 'El Eco de Canarias'

El periodista grancanario Juan González Santana falleció este miércoles. Natural de la Vega de San Mateo, dedicó toda una vida a la que era su pasión, escribir y contar historias. Y es que, como recuerdan quienes lo conocieron, él era feliz con un bolígrafo y un blog en la mano.

Padre de tres hijos, María Isabel, Juan José y Daniel, González fue un histórico del desaparecido periódico 'El Eco de Canarias'. Llegó desde su barrio natal, Las Lagunetas, a Las Palmas de Gran Canaria a temprana edad, donde se buscó la vida para ser periodista.

Pronto fue acogido en la sección de Deportes del citado periódico, donde trabajó tanto en la sede de la calle Venegas como en la de Miller, hasta su cierre a principios de los años 80. "Era muy buena persona, para mi padre, que era el jefe de Deportes, fue como un hijo", señala la periodista Marisol Ayala.

Entre las bambalinas de la UD

"Un todo terreno", como lo describió el también periodista José Martín Ramos este miércoles en la red social Facebook. Este resalta que González fue "atento y correcto siempre, gozaba del cariño y simpatía de quienes le conocían".

"Luchador incansable", dicen, bien pasaba la mañana en el Estadio Insular entre las bambalinas de la Unión Deportiva Las Palmas, o bien se pasaba la tarde en el aeropuerto, "para entrevistar a algún personaje". Lo suyo fue una vida "plena, de trabajo serio y responsable", reseñan quienes le conocieron.

Tras el cierre de 'El Eco de Canarias', formó parte del gabinete de prensa de la Delegación del Gobierno.