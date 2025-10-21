Las Palmas de Gran Canaria invierte cinco millones de euros en más de 30 actuaciones de saneamiento

Las Palmas de Gran Canaria sigue avanzando en la modernización de sus infraestructuras hidráulicas con la ejecución de más de treinta obras para mejorar su sistema de alcantarillado.

En el barrio de Guanarteme ya se ha iniciado la renovación de su red de saneamiento. La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, acompañada por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, visitaron hoy los trabajos en esta zona.

Darias señaló que la ciudad ya ha procedido a la ejecución de «aproximadamente una treintena» de rehabilitaciones en materia de saneamiento.

Entre fondos municipales y del Cabildo, en total, las reformas cuentan con una inversión de cinco millones de euros.

«Estamos procediendo a un remodelación importante, hemos renovado el colector del Paseo de Chil, a la altura Juan 23, Sor Simona y Juan Manuel Durán durante el año pasado».

A estos trabajos añadió la primera fase de la reforma de la red de saneamiento del barrio de la Isleta, que comenzó en septiembre. Allí, la actuación, que tiene un plazo de diez meses, incluye ocho intervenciones en diversos tramos de las calles Benecharo, Tamadaba, Bentejuí, Arauz, Palmar, Osorio, Angostura y en la ladera anexa al vial de acceso a Las Coloradas, en las proximidades del IES Tony Gallardo.

En esta línea, Darias recalcó su compromiso con la mejora del alcantarillado de la ciudad: «Continuamos con esa programación planificada de seguir renovando todas aquellas infraestructuras de la red de saneamiento que resultan vitales para conseguir una ciudad adaptada a las infraestructuras que necesitamos cada de día».

Alcantarillado de Guanarteme

Los trabajos para la modernización del alcantarillado de Guanarteme, que tiene un plazo de ejecución de tres meses, incluyen la instalación de medio kilómetro de colector desde la calle Cayetana Manrique, hasta el paseo de Las Canteras.

A esta mejora se suman 368 metros de albañales de conexión, 67 registros domiciliarios y 42 pozos de red.

Las vías donde está prevista la actuación son; Cayetana Manrique, Luchana, Lepanto, Párroco Francisco Rodríguez, Almansa, Secretario Padilla, Castillejo, Vergara, Portugal y Juan Manuel Durán González.

La restauración, que ya comenzó en la calle Cayetana Manrique, cuenta con un presupuesto de 623.765 euros y será financiada a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria.

¿Qué es el Plan de Cooperación del Cabildo?

El Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria supone un programa de inversión destinado a financiar proyectos en los municipios de la isla, gestionados por los propios ayuntamientos.

Entre sus objetivos se encuentra la cooperación para la mejora de infraestructuras y el impulso a la sostenibilidad y a la eficiencia energética.

De esta forma, permite a los gobiernos municipales financiar redes de saneamiento y depuración del agua, proyectos de eficiencia energética, como el cambio de iluminación pública a tecnología LED, pavimentación de vías urbanas, recogida de residuos, la construcción de plazas, parques y jardines, o centros culturales, entre otros.

Con este, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prevé financiar doce actuaciones para mejorar los barrios de la ciudad, cuya inversión supera los nueve millones de euros.

Entre los trabajos se incluye la actualización de la red de saneamiento en La Isleta, el cambio de farolas en Tomás Morales, la urbanización de la plaza América, la terminación del acondicionamiento de la calle Fernando Guanarteme o la mejora y la modernización de vías en Tamaraceite.

Antonio Morales destacó la exclusividad e importancia del Plan de Cooperación, pues «no existe en el resto de islas y, de la mano de los municipios, soluciona problemas importantes, demandas ciudadanas, o como en este caso, mejorar las infraestructuras y los equipamientos de la ciudad y de cualquier municipio de la isla de Gran Canaria».

Asfaltado de calles

La obra incluye tanto medidas de colocación y conexión de las tuberías y pozos, como de demolición y excavación, de relleno de la zona con material granular y hormigón, así como el asfaltado total de las calles a medida que se complete cada fase de la obra.

Precisamente, 20 calles de este barrio forman parte del plan municipal de asfaltado, que contempla la mejora del pavimento de 60 vías en Guanarteme, Alcaravaneras, Ciudad Jardín y Escaleritas.

Todas estas intervenciones forman parte del Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua, que permitirá modernizar y ampliar las infraestructuras hidráulicas de la capital con una inversión global de 857 millones de euros, e impulsar una nueva desaladora y depuradora.