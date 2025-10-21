Las Palmas de Gran Canaria pierde 250.000 euros para la conexión entre Las Coloradas y El Confital

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido que renunciar a la subvención para ejecutar el sendero peatonal que conectará el barrio de Las Coloradas y El Confital. Esto es porque no ha tenido tiempo de abordar las expropiaciones de parcelas privadas necesarias para la construcción de esta conexión. En la comisión de pleno de este martes el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, afirmó que estas actuaciones se tienen que llevar a cabo con negociaciones y con el consentimiento de los propietarios, por ello, ha sido imposible llegar a la fecha exigida para comenzar con la iniciativa. En total han sido 250.000 euros los que ha tenido que echar para atrás y que iba a aportar el Cabildo de Gran Canaria. El edil dijo que el área de Urbanismo está encargándose de las apropiaciones públicas, por lo que cuando estén listas, continuarán con el proyecto, aunque no dio fechas para ello.

Por otra parte, en El Confital ha finalizado el periodo extraordinario de muestreo de las aguas. Cabe recordar que esta playa permanece con bandera roja todo el año por un vertido no identificado de enterococos. El Consistorio capitalino solicitó hacer mediciones conjuntas con Salud Pública, ya que existe una discrepancia de datos. «Ahora estamos en fase de evaluación porque los se trata de encontrar una solución, no de tirarse los trastos con los enterococos», subrayó Quevedo.