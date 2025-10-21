La panadería Miguel Díaz inicia una campaña de recogida de firmas para evitar el cierre del establecimiento

La panadería Miguel Díaz ha iniciado desde este martes una campaña de recogida de firmas para que los clientes que acuden al establecimiento pueden dejar su apoyo a la búsqueda de una solución con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que evite el cierre del histórico negocio.

Las hojas, colocadas en el mostrador del comercio, recuerdan en su escrito el valor histórico del establecimiento, abierto desde 1920 en el barrio comercial de Triana.

La iniciativa destaca también entre sus líneas los 13 empleos que se ven en peligro ante la orden de cierre dictada por el Consistorio.

La alcaldesa, Carolina Darias, aseguró este martes que el Ayuntamiento está "a la espera" de que la panadería presente la solicitud de legalización de su actividad para evitar el cierre.

En declaraciones a la prensa recogidas por Efe, la regidora explicó que el Consistorio ordenó la clausura de la panadería ubicada en la calle Viera y Clavijo a partir de "la denuncia de una comunidad de propietarios" que se quejaba del hollín y la ceniza generada por los hornos del obrador.

Esa queja vecinal motivó que los técnicos municipales visitaran el negocio y comprobaran que, aunque llevara abierta desde hace más de 100 años, la popular panadería carecía de la licencia municipal.

"Fue una sorpresa"

Tras una primera comprobación, el Consistorio -a través de la Dirección General de Edificación y Actividades- emitió una resolución por la que ordenaba a sus propietarios la paralización voluntaria.

Carolina Darias reconoció que encontrarse con una situación así fue "una sorpresa", ya que la licencia certifica la condición de seguridad de una instalación industrial, "de modo que sin ella no es posible continuar con la actividad" y subrayó ante los medios que el Ayuntamiento está "dispuesto", y a la espera, de que presenten la solicitud correspondiente del proyecto "y poder legalizar todo aquello que sea legalizable".

La regidora lamentó la situación, pero insistió en que la legalidad es de "obligado cumplimiento" en todas las instalaciones comerciales, "máxime en una instalación industrial que requiere de unas condiciones de seguridad imprescindibles para el desarrollo de la misma".

Una vez sus propietarios presenten dicho proyecto, "será atendido por el Ayuntamiento y sus técnicos", concluyó.