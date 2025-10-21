Roque achaca la demora de los ascensores de La Paterna a una confusión

El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, afirmó que la demora de los ascensores de La Paterna se debió a una confusión de Endesa. El edil explicó que su área firmó una resolución el 15 de junio de 2023 que le daba la posibilidad de ejercer todas las conexiones, pero la compañía no lo tuvo en cuenta al ser una tarea que realiza Vías y Obras habitualmente.

«Ellos pensaron, dentro de su foro interno, que esto era como siempre viene funcionando, que era Vías y Obras quien tenía que darle esos permisos», explicó Roque. El edil aseguró que avisaron a la compañía de que no podían elaborar dos resoluciones e interceder en un expediente ya formulado como el que hizo Urbanismo.

De esta forma, Endesa comenzó los trabajos el 13 de octubre «sin problema ninguno», según informó el concejal. Ahora están en fase de orientar a los propietarios para solicitar el aumento de potencia. El portal 12 es el único que tiene una particularidad al tener que cambiar la tensión y hacer unos ajustes. «Los edificios ya están energizados y ahora lo que falta es el contrato de suministro de los propietarios con las distribuidoras», resumió Roque.