Vuelve "EXPOFUTURO GRUPO NEWPORT”, la mayor feria de empleo y formación de Canarias

El evento que transforma el mercado laboral de la región se consolida con la celebración de su quinta edición. El Parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, se convertirá, entre los días 23 y 24 de octubre, en el epicentro de la innovación laboral con la celebración de ‘EXPOFUTURO GRUPO NEWPORT’, la feria de empleo, formación, diversidad y emprendimiento más importante de Canarias. Este evento, el más relevante del archipiélago en su categoría, tiene una previsión de asistencia que supera las 5.000 personas y contará con la participación de más de 60 empresas destacadas.

Más que una feria de empleo, "EXPOFUTURO GRUPO NEWPORT" es un evento que promueve la formación, el emprendimiento y la diversidad laboral. Entre sus objetivos principales se incluyen la orientación laboral, el networking y la selección de personal. Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con empresas de diversos sectores y acceder al Espacio de Ponencias "Cajasiete", donde especialistas compartirán una experiencia completa de desarrollo personal y profesional.

Empresas y colaboraciones destacadas

Además del Ayuntamiento de Las Palmas y el Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF) como co-organizador, y del Grupo Newport como patrocinador principal, Expofuturo Grupo Newport cuenta con la participación de Inserta Empleo como Colaborador Especial y una destacada presencia de empresas clave como Nformar, Leroy Merlín, Grupo Martinón, Spar Gran Canaria, Grupo MVR, Nexo Global Consultores, Activa Canarias Recursos Humanos, Aeronautical Training Canarias, Cajasiete, Guaguas Municipales, Sagulpa, Rocasa, Femepa, Web Las Palmas, Fuerteventura 2000, Escuela Superior de Enseñanza de Fuerteventura, Eccaedu, Newport Media Films, Universidad Fernando Pessoa Canarias, ICSE, Hotel Escuela El Mirador, Centro de Hostelería y Turismo de Canarias, Confuer, Escuela de Hostelería Europea, FPE Europea, Grupo MBC, Escuela de Hostelería Las Palmas, Grupo Eurocampus, Grupo ADF, Instituto Focan, Liceo 2000, Escuela general de azafatas/os, Universidad del Atlántico Medio, Grupo FSM, Allsun Hotels, Shuttletruck, Bus Leader, Employment & Life y Taller Casa del Gallo.

Entre los expositores, destacan empresas como Barceló Group, Cruz Roja, Turijobs, 22grados, Grupo Tragsa, Akacenter, Ilunion, Centro Internacional Politécnico (CIP), Insforcan, Grupo Pérez Moreno, Fundación Randstad, Centro de Estudios Master, Incaem, Akrolih, Phoenix Trans Internacional, Eco Hogar Saludable, DGM Mecánica, Smart Canary, Zero Deudas, Chef Solution, Te amo: cuerpo, mente y emociones, Grupo Azulaya, Tiqui y Tal Correduría de Seguros, Publimarketing Online Solutions, Maximal Genial & Instalaciones, Remax Axis, la Asociación de Familias de Personas con Autismo de las Palmas (APNALP), Envera y Cesal ONG.

Como Colaboradores, la feria cuenta con Petroni Spritz, Coca-Cola Europacific Partners, Café Ortega, Fundación Universitaria de Las Palmas, Audiomedia, Garcitecnia y Maroto y Vergara.

Grupo Newport y su compromiso con el empleo en Canarias

Como patrocinador principal, Grupo Newport desempeñará un papel central en 'EXPOFUTURO GRUPO NEWPORT'. La empresa contará con varios stands en la feria, donde proporcionará información sobre sus líneas de negocio y procesos de selección. Los interesados podrán conocer de primera mano las vacantes disponibles, pedir información y enviar currículums. Grupo Newport ha demostrado un firme compromiso con la mayor feria de empleo y formación de Canarias, reforzando su papel como facilitador de oportunidades laborales y formativas. Grupo Newport es un conglomerado empresarial con más de 30 años de experiencia, consolidado en diversos sectores como la promoción inmobiliaria, la consultoría, el audiovisual, las energías renovables, la sanidad, la formación y la hostelería.

Oportunidades formativas para impulsar el desarrollo profesional

Entre las principales iniciativas de Grupo Newport se encuentra Nformar, su buque insignia en el ámbito de la formación, que ocupará un lugar destacado en la feria, donde presentará su amplia oferta formativa. Nformar constituye un referente de calidad académica en todas las Islas Canarias, a través de los diferentes centros y marcas con las que opera, entre las que podemos encontrar Formación Profesional para el Empleo Europea, Escuela de Hostelería Europea, Fuerteventura 2000, Escuela Superior de Enseñanza de Fuerteventura, Hotel Escuela El Mirador, Newport Media & Films, y el Centro de Formación de Hostelería y Turismo de Canarias.

Con entrada gratuita, todos los interesados podrán asistir a la feria de empleo, formación, diversidad y emprendimiento más importante de Canarias, el jueves 23 y viernes 24 de octubre, en horario de 10:00 a 17:00 horas.

Más información en expofuturo.es