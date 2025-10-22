300 kilos de piñas y castañas asadas: dónde conseguirlas en Las Palmas de Gran Canaria durante la Noche de Finaos

El aroma a castañas recién asadas y piñas al fuego será este año el gran reclamo gastronómico de la Noche de Finaos en Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad repartirá más de 300 kilos de cada uno de estos productos durante la celebración del 31 de octubre, una noche para reencontrarse con las tradiciones canarias, recordar a los que ya no están y compartir la memoria colectiva en las plazas de Triana y Vegueta.

Estos dos productos, íntimamente ligados a la celebración tradicional de estas fechas, serán provistos por la Unidad Alimentaria líder en Canarias en distribución de productos agroalimentarios MercaLasPalmas. Los 300 kilos se repartirán desde ocho puntos de entrega, cuatro de ellos en la Alameda de Colón y otros cuatro en la plaza de Santa Ana.

El Ayuntamiento capitalino, junto al Instituto Canario de las Tradiciones y con la colaboración de Los Gofiones, ha preparado una programación que combina teatro, música y gastronomía popular para revivir el espíritu de los antiguos Finaos, esas reuniones familiares en las que el fuego, las canciones y los frutos de temporada marcaban el inicio del invierno. “Recuperar lo nuestro es recuperar la historia de la ciudad y sus gentes. Es hacer de nuestro pasado un patrimonio vivo, tangible y visible”, destacó la alcaldesa, Carolina Darias, durante la presentación.

Una ciudad que viaja a 1851

La Alameda de Colón será el escenario de una recreación teatral que transportará al público al año 1851, cuando una epidemia de cólera cambió para siempre la vida de los habitantes de Gran Canaria. Bajo el título “Ánimas, la muerte sin campanas durante el cólera de 1851”, la Asociación Drago y Laurel de Moya dará vida a personajes de todas las clases sociales, incluidos los desaparecidos animeros, en una puesta en escena que mezcla historia y emoción.

Para el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, se trata de "abrir una ventana al pasado" que permita entender cómo el recuerdo de la muerte formaba parte natural de la vida en la sociedad canaria de antaño.

Baile, música y tradición en Santa Ana

Tras la dramatización, la fiesta continuará en la plaza de Santa Ana, donde a partir de las 22:00 horas comenzará el baile de Finaos al son de Los Gofiones. La música popular llenará la noche, acompañada del reparto gratuito de castañas y piñas asadas, en ocho puntos habilitados —cuatro en la Alameda y cuatro en Santa Ana— gracias a la colaboración de MercaLasPalmas.

El evento será de acceso libre, y desde el Instituto Canario de las Tradiciones se anima a los asistentes a acudir con vestimenta tradicional canaria, para vivir una experiencia más auténtica y conectar con los usos y el sentir del pasado.