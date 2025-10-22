La Autoridad Portuaria de Las Palmas presenta su modelo de 'Puertos Inteligentes' en el Primer Fórum Azul de Cartagena de Indias

La Autoridad Portuaria de Las Palmas participa estos días en el Primer Fórum Azul sobre un Mar Caribe Sostenible celebrado en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, un evento pionero que reúne entre el 21 al 24 de octubre a más de 200 personas de instituciones públicas, empresas, representantes de la sociedad civil y de la comunidad científica con el objetivo de impulsar una visión compartida e innovadora para el desarrollo portuario y marítimo en la región del Caribe.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, participó en el panel 'Puertos Innovadores e Inteligentes', donde presentó la ponencia 'Puertos Inteligentes', centrada en la transformación digital, la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión portuaria. Su intervención incluyó una exposición detallada sobre la evolución del sistema portuario provincial, la gobernanza eficiente, los avances en la electrificación de muelles y la integración de energías renovables. También presentó la hoja de ruta en sostenibilidad y digitalización de la Autoridad Portuaria, subrayando la cooperación entre los departamentos de Informática y Medio Ambiente para avanzar hacia un modelo de gestión inteligente y bajo en emisiones.

Compromiso ambiental

En el marco del encuentro, Calzada destacó el modelo de los Puertos de la Autoridad Portuaria como referente en el Atlántico Medio, por integrar una visión estratégica, infraestructuras de vanguardia y un firme compromiso ambiental: «En nuestros puertos combinamos sostenibilidad, transformación digital y servicios especializados, como las reparaciones navales, la gestión de contenedores o el bunkering, que nos consolidan como un hub logístico internacional. Este foro es una magnífica oportunidad para compartir experiencias y fortalecer alianzas con América Latina».

Panel sobre innovación y sostenibilidad celebrado en el primer Fórum Azul de Cartagena de Indias / La Provincia

La presidenta subrayó que el Fórum Azul constituye una plataforma clave para estrechar la cooperación entre España y el Caribe, al conectar los puertos españoles con los de los países caribeños. «Hemos tenido la oportunidad de participar y de presentar nuestros puertos como una alternativa, así como una realidad tanto para la externalización de las economías de América como para que ellos puedan posicionar nuevas rutas y explorar nuevos mercados», aseveró.

Materializar acuerdos y fortalecer alianzas

Asimismo, Calzada señaló el interés que despiertan las infraestructuras del Puerto de La Luz: "Llama mucho la atención el nivel de desarrollo de nuestros puertos y este encuentro nos ha permitido explicar cómo trabajamos en sostenibilidad, tecnología y digitalización; cómo avanzamos hacia sistemas más eficientes y sostenibles; y cómo fortalecemos una gobernanza más flexible y adaptada a la realidad». Además, añadió que el objetivo ahora es dar continuidad a los contactos establecidos en Cartagena de Indias, materializando acuerdos y fortaleciendo las relaciones históricas entre Canarias y los países del Caribe.

Diálogo sobre eficiencia energética y cooperación internacional

El Fórum Azul se concibe como una plataforma de diálogo internacional impulsada por un grupo independiente de altos funcionarios retirados de las Naciones Unidas y de la Administración General del Estado español, con amplia experiencia en oceanografía, medio ambiente y gestión de recursos naturales. Su propósito es generar sinergias entre los actores del ámbito marítimo-portuario del Caribe y de Europa, promoviendo la eficiencia energética, la economía azul y la reducción de emisiones.

En esta primera edición, dedicada a la transición hacia modelos portuarios sostenibles en un contexto de cambio climático, el foro destaca la importancia de la gobernanza, la digitalización y la cooperación internacional, al tiempo que promueve la divulgación científica y el fortalecimiento de las capacidades de gestión colectiva del ecosistema del Mar Caribe, en favor de la protección de su biodiversidad.

Sostenibilidad

La participación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el Primer Fórum Azul sobre un Mar Caribe Sostenible reafirma su papel como referente en innovación y economía azul. Con una visión centrada en la sostenibilidad, la gobernanza y la eficiencia, la institución consolida su liderazgo como nodo logístico, tecnológico y energético del Atlántico Medio, contribuyendo activamente a la protección del medio marino y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.