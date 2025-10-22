Chollos: estos son los vehículos y la maquinaria que subasta el Puerto de Las Palmas

Un camión cisterna Nissan Atleon por 5.529,33 euros y un furgón Renault Kangoo por 1.296 euros. Estos son dos de los bienes que el Puerto de Las Palmas enajena estos días a través de la fórmula de la subasta pública, junto a arcos y escáneres de seguridad.

La página web de la Autoridad Portuaria de Las Palmas anuncia, por un lado, la subasta pública de un camión Nissan Atleon con un precio de salida de 5.529,33 euros. Las personas que deseen pujar por este vehículo pueden visitarlo hasta el viernes 24 de octubre, día que concluye el plazo establecido por la institución para la presentación de las ofertas. Para concertar una visita debe enviarse previamente un correo electrónico a mantenimiento@palmasport.es.

El acto de apertura de las ofertas será el 30 de octubre, a las 9.30 horas, en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria.

Vista aérea del Puerto de Las Palmas / La Provincia

Por otro lado, el Puerto subasta un vehículo mixto Renault Kangoo que fue matriculado por primera vez en 2007 y para el que se ha establecido un precio inicial para las pujas de 1.296 euros, aunque la tasación oficial reconoce que su valor supera los 2.500 euros.

Equipos de seguridad incluidos en la subasta

Junto a este vehículo se enajenan dos escáneres XIS 100XD y tres arcos Detescan S330, equipamientos propios de los controles de seguridad. El precio inicial de los dos escáneres es de 8.400 cada uno, mientras que los arcos salen a subasta por 850 euros.

En este caso, el plazo para la presentación de las ofertas y la visita de los bienes subastados es el mismo que para el camión cisterna, y la apertura de sobres se realizará inmediatamente después, el 30 de octubre a las 10.00 horas.

Condiciones y requisitos de la subasta

Los adjudicatarios deben asumir, por otro lado, el coste de los gastos de publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En ninguno de los casos se exige el ingreso de garantías de pago previas.