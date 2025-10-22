La compositora Laura Vega inaugura el nuevo curso de “Escucha musical activa” en la Escuela de Música de Las Palmas

La música sinfónica volverá a resonar con más intensidad este otoño entre los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Educación Musical (EMEM) de Las Palmas de Gran Canaria. El programa didáctico ‘Escucha musical activa’, desarrollado por la Concejalía de Educación en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), inaugura el curso 2025/2026 con una primera sesión guiada por la reconocida compositora grancanaria Laura Vega.

La cita será el lunes 27 de octubre a las 19:00 horas en el aula de agrupaciones de la sede de la EMEM en La Feria, con 25 plazas disponibles para el alumnado interesado. Las personas participantes analizarán en profundidad el programa ‘Clásico y Romántico’, que la OFGC interpretará el jueves 30 en el Auditorio Alfredo Kraus bajo la dirección de Trevor Pinnock, con la pianista Ingrid Fliter como solista.

Como explica la propia orquesta, el concierto explorará “la transparencia clásica y el pathos romántico” a través de dos obras monumentales: la Quinta Sinfonía de Beethoven y el Concierto para piano n.º 2 de Chopin.

‘Escucha musical activa’ es una de las actividades más valoradas dentro de la oferta formativa de la EMEM, que este curso cuenta con cerca de 1.650 alumnos y mantiene la matrícula abierta todo el año. A lo largo de tres sesiones una por trimestre, el programa ofrece al alumnado la posibilidad de sumergirse en la interpretación orquestal, comprender la estructura de las obras y adquirir herramientas para una escucha más consciente y enriquecedora.

Las piezas que se trabajan han sido seleccionadas de forma conjunta por la Escuela, la OFGC y la propia Laura Vega, quien también se encarga de impartir los talleres. Durante las sesiones, la compositora utiliza materiales didácticos y recursos audiovisuales para desentrañar los elementos técnicos, expresivos y estructurales de cada obra, además de ofrecer contexto histórico y estilístico sobre los compositores.

Este enfoque integral permite al alumnado conocer mejor las posibilidades sonoras de cada instrumento, familiarizarse con la música sinfónica y conectar emocionalmente con las piezas que luego podrán disfrutar en vivo desde el patio de butacas.

Además de este programa, la EMEM prepara otras actividades complementarias para el curso, como talleres de técnica vocal con el método Lax Vox, audiciones navideñas o conciertos didácticos. Las personas interesadas en inscribirse en la primera sesión de ‘Escucha musical activa’ o en conocer más detalles pueden hacerlo a través de este enlace o contactando directamente con el equipo docente en el correo electrónico ememlaspalmas@ememlaspalmas.com.