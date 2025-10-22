Desalojo fallido en el Puerto de Las Palmas: un matrimonio evita que su barco vivienda sea remolcado

Los propietarios de un barco atracado en el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmasevitaron este miércoles que la Autoridad Portuaria, a través de la empresa que gestiona este recinto, procediera a su desalojo y remolcara la embarcación al demostrar que es su vivienda habitual. Ahora, será el Juzgado quien tenga que dirimir si pueden permanecer allí o no, al igual que ocurre con decenas de personas que han recurrido a los tribunales para evitar su desahucio.

Andrea Lopiano y Titty Caramia, dos italianos de 61 y 52 años, respectivamente, recibieron hace unos días el aviso de que este miércoles su barco, el My way, sería remolcado fuera de la Dársena de Embarcaciones Menores «sin recibir ningún requerimiento previo». Aseguran que «está todo pagado hasta el 2 de diciembre», por lo que el barco está autorizado para permanecer en el pantalán T del Muelle Deportivo hasta entonces.

Policía Portuaria y Guardia Civil

Sin embargo, pasadas las 9.00 horas, agentes de la Policía Portuaria y de la Guardia Civil -cuerpo de seguridad al que los propietarios del barco había solicitado auxilio- se acercaron su barco para pedirle la documentación. A bordo, varias de las personas que residen en este espacio portuario apoyaban con su presencia a este matrimonio que lleva un año y medio viviendo en el Puerto de Las Palmas, muchas de ellas pendientes de los procedimientos de desahucios por parte de la Autoridad Portuaria.

Desalojo fallido en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Poco después de que Lopiano entregara la documentación que su abogado le había preparado y que demostraba que el My way es su residencia habitual, el remolcador que permanecía fondeado cerca esperando el momento para actuar abandonaba la Marina.

Esta victoria es temporal. Ahora, se iniciará un procedimiento judicial y saber si la Autoridad Portuaria renovará o no el permiso de atraque a partir del 2 de diciembre.

Llegada de los barcos de la ARC

Andrea y Titty desconocen si la intención del Puerto es que su espacio lo ocupe uno de los barcos que participan este año en la ARC que parte desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en noviembre. A su alrededor ya hay atracadas decenas de embarcaciones procedentes de varios rincones del mundo y en el área de fondeo de Las Alcaravaneras ya hay numerosos barcos que han cedido sus puestos de atraque para esta regata.

«El año pasado salí del muelle y luego entré en una lista de espera para regresar», recuerda Andrea. Además, afirma que tuvo varios incidentes: le robaron el ancla, chocó contra otro barco y se iba a la deriva. También tuvo que sortear una borrasca y, añade que «alguien quitó» el nombre de su barco de la lista de espera, lo que finalmente se resolvió después de que intermediaran por él y de pasar «una prueba náutica para demostrar que el barco navegaba».

«No es una chabola»

Andrea junto a algunos de sus amigos en la cubierta del 'My way' / José Carlos Guerra

Una de las reivindicaciones de este matrimonio es acabar «con la imagen que se ha querido dar a la ciudadanía de que quienes viven en el Muelle Deportivo lo hacen en chabolas», algo que rechaza categóricamente. El My Way, por ejemplo, es una motora de 15 metros de eslora que cuenta con tres camarotes con baño propio, dos de ellos dobles, un salón y una cocina comedor, además de amplios espacios exteriores, que supuso un importante desembolso económico a sus actuales propietarios.

Antonio Pérez, uno de los portavoces de los afectados por las órdenes de desahucio emitidas por la Autoridad Portuaria, insistía este miércoles en que en España «se puede utilizar una embarcación como vivienda» y que la Ley de Puertos del Estado no lo prohíbe expresamente, aunque sí lo hace la ordenanza aprobada por el Puerto de Las Palmas, algo con lo que no están de acuerdo y por eso han recurrido el texto.

A juicio de quienes acompañaron a Andrea y Titty este miércoles, la intención del Puerto es privatizar la Dársena de Embarcaciones Menores y en ese objetivo, los barcos que se utilizan como viviendas constituyen un obstáculo.