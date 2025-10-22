El inicio del paseo entre la plaza de América y La Cícer queda desierto

La canalización del barranco de La Ballena entre la plaza de América y la calle Vergara, en Guanarteme, ha quedado desierta. El concurso público salió a licitación salió el pasado 11 de agosto y, tras finalizar el plazo para presentar ofertas, ninguna empresa se interesó en el mismo. La obra cuenta con un presupuesto de 452.230 euros para recubrir el cauce, actualmente a cielo abierto. La obra forma parte de una operación más amplia de transformación de esta zona de Las Palmas de Gran Canaria, que incluye un paseo hasta Las Canteras y la prolongación de Mesa y López.

El proyecto consiste en crear un canal de hormigón armado entre la plaza de América y la calle Vergara, por donde discurriría el caudal del barranco en caso de lluvia. Se trata de un tramo de 80 metros de longitud. Además, la canalización tendrá cuatro metros de base por 2,3 metros de alto. Estas dimensiones se han obtenido tras calcular el periodo de retorno de lluvias torrenciales en esta zona de la capital, de tal manera que pueda soportar la máxima escorrentía prevista.

La obra, que cuenta con financiación del Plan de Cooperación del Cabildo, incluye la adaptación y limpieza del entorno. Este tramo del barranco cuenta con una antigua canalización a través de muros tradicionales de mampostería de cuando nació Guanarteme hace poco más de un siglo, además de la presencia de residuos en las inmediaciones. Las casas terreras de sus inmediaciones han sido derribadas en su mayoría dentro de un proceso de transformación urbanística de mayor calado.

Remate de la plaza de América

Este tramo del barranco supondrá el remate de la plaza de América una vez culmine la construcción del Residencial Las Américas, situado justo enfrente. Y es que una vez soterrado el barranco, la nueva superficie será un espacio libre donde arrancará el bulevar que conectará Mesa y López con la playa de La Cícer. Actualmente, de este paseo tan solo se ha ejecutado el tramo entre la playa y Secretario Padilla y el que hay entre Castillejos y Vergara.

La canalización de este último tramo lo realizó la constructora que ejecutó en esa misma manzana un edificio de viviendas de 11 plantas, en lugar de hacer la actuación el propio Ayuntamiento de la capital. Esta obra fue de mayor complejidad, al incluir el cambio de trazado del cauce, desviándolo unos metros, algo que provocó la alarma y rechazo de los vecinos, quienes denunciaron ante los juzgados los trabajos, sin éxito.

La canalización que ha quedado ahora desierta está ligada, además de a la culminación de la plaza de América y el bulevar, a la construcción de otro edificio, en este caso de siete plantas y 88 viviendas. Con este y el vecino Residencial Las Américas quedaría definido el arranque de la futura prolongación de Mesa y López, aprovechando la actual calle Luchana como parte de la nueva rambla que llegaría al Centro Comercial Las Arenas.

Vista del barranco de La Ballena. / José Carlos Guerra

Entre Castillejos y Simancas

El tramo del paseo que continuaría hacia la playa es el comprendido entre las calles Castillejos y Simancas. Este pertenece a otra actuación de dotación y está ligado a un proyecto urbanístico que recibió el visto bueno municipal el pasado mes de septiembre. El proyecto de la promotora Almacenas Guanarteme supondría levantar un edificio de 11 plantas de similares dimensiones al que ya existe en el tramo superior del barranco derribando las edificaciones hoy existentes.

El concierto para la ejecución de esta actuación de dotación (AD-08) recibió 119 escritos a modo de alegaciones por parte de vecinos de Guanarteme y asociaciones como Ben Magec. Estos llevan tiempo denunciando que en el barrio se vive "un proceso de gentrificación y especulación" alentado por este tipo de operaciones urbanísticas. El Ayuntamiento desestimó los escritos, 33 de ellos los declaró improcedentes por "no ser parte del objeto" a analizar.

En esta misma mesa de contratación también quedó desierto el contrato de la senda peatonal entre El Lasso y Pedro Hidalgo. El Ayuntamiento argumentó la semana pasada que esta es una situación común en numerosas administraciones, además de la alta carga de trabajo del sector privado, por lo que queda limitada la disponibilidad de las empresas.