Las Palmas de Gran Canaria atiende a 131 personas sin hogar en septiembre

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, informó este miércoles durante la Comisión de Pleno de Bienestar Social que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acogido en el mes de septiembre en sus recursos a 131 personas sin hogar.

Vargas subrayó que las plazas de los centros de acogida están «prácticamente ocupadas durante todo el tiempo» y añadió que la media diaria de desayunos y cenas ha sido de 65 servicios.

La afirmación de la edila sobre la disponibilidad de plazas motivó la interpelación de la concejala del PP, María Amador. La portavoz del grupo de la oposición en la comisión respondió que la ciudad vive «una grave crisis social» y acusó al equipo de gobierno socialista de «intentar maquillar las cifras».

Amador añadió que «una de cada tres familias tiene dificultad para llegar a final de mes o para llenar la nevera, de ahí las colas del hambre que vemos».

Cinco millones de inversión

Al respecto la titular del área de Bienestar Social respondió que no quería pensar que estuviera «transformando un problema que vivimos en todas las ciudades en una oportunidad política» y le recordó que el Consistorio capitalino destina más de cinco millones a la atención de personas sin hogar, tanto para los centros de acogida como para el «amplio circuito» que va desde la intervención en calle hasta la vivienda tutelada.

«Gracias a las subvenciones como a la colaboración del Tercer Sector el número de plazas han aumentado para atender a este colectivo», añadió Vargas en referencia a las 500 plazas de acogida que aportan las Ongs.

El debate continuó con las críticas de la concejal del PP sobre el servicio de intervención de calle nocturno. «Lleva desaparecido desde el año 2020 por un conflicto laboral que sigue sin resolverse», cuestionó, al mismo tiempo que denunció la carencia de un «censo oficial» de personas sin hogar.

Carmen Luz Vargas continuó en su turno de réplica reconociendo que todos los ayuntamientos necesitan de más ayuda para realizar las acciones en calle, pero matizó que por parte de todas las administraciones competentes.

«Necesitamos más intervención del Gobierno de Canarias con más alternativas y programas especializados en adicciones, «que es uno de los aspectos que más influye en las causas del sinhogarismo».

Abogó también por la creación de más centros de bajas exigencias y comedores sociales en el resto de municipios «para que las personas no tengan que desarraigarse y acabar en Las Palmas de Gran Canaria, que es el único municipio de la Isla que está dando atención a esta población».

La edila socialista recordó que lo único que está suspendido en el área de intervención en calle es el servicio de 22:00 horas a 04:00 horas «porque no está establecido el complemento que le corresponde a estos trabajadores por hacer estas funciones». Algo que, matizó, «no depende de Políticas Sociales, sino de Recursos Humanos».

Explicó que el equipo se ha reforzado durante el primer trimestre con la incorporación de un educador, «con lo que se cuenta ya con tres personas - dos trabajadores sociales y un educador social -.

Durante la Comisión de Bienestar Social aportó el dato que, hasta el mes de septiembre, se habían realizado más de 200 salidas a diferentes puntos de la ciudad. «Quizás, como no van identificados con uniforme no sean conscientes del trabajo que realizan», comentó.