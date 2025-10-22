Las Palmas de Gran Canaria continúa con la licitación de sus quioscos municipales

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, informó este miércoles durante la Comisión de Gestión Económica-Financiera que el que la «práctica» totalidad de los 19 quioscos municipales ya están «adjudicados y en funcionamiento», mientras que tres de ellos están aún pendientes de «resolución judicial o administrativa» debido a recursos presentados ante los juzgados. Se trata de los quioscos de Churruca, Alonso Quesada y Alameda de Colón.

A preguntas del PP, Spínola explicó que tras un proceso de gestión y regularización se ha podido poner en funcionamiento «la inmensa mayoría de estos espacios, fomentando su uso ciudadano y ofreciendo nuevas oportunidades de negocio a emprendedores del sector de la hostelería».

En el caso de esos tres quioscos, el edil detalló que la empresa que concurría, a pesar de haber presentado la declaración responsable que acreditaba su capacidad, no figuraba en el registro mercantil correspondiente la modificación de sus estatutos. Otra de las empresas -que también se había presentado-, recurrió esa adjudicación.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos valoró de forma «muy positiva» la actuación del Ayuntamiento, y destacó que el Consistorio ha impulsado la reapertura de varias instalaciones municipales, entre ellas los quioscos del parque de La Mayordomía, parque Santa Catalina, parque Doramas, Mirador del Atlante, parque del Castillo de La Luz y parque Juan Alemán, en La Paterna.

Así como el de la plaza del Pueblo, en La Isleta, y uno de los quioscos de la plaza Hurtado Mendoza -conocida como la plaza de las Ranas- que acoge una oficina de atención turística; el otro se dedicará al proyecto de Ciudades Amigas de la Infancia.

Hernández Spínola se detuvo en explicar que la adjudicación de tres quioscos -Churruca, Alonso Quesada y Alameda de Colón- se ha visto «retrasada» debido a recursos judiciales presentados por terceros relacionados con el proceso de licitación.

Mientras se espera la resolución de los tribunales, el Ayuntamiento prevé iniciar los procedimientos correspondientes para garantizar la correcta adjudicación de estos quioscos en el menor tiempo posible.

El concejal subrayó que, «más allá de los tres casos puntuales, el balance de gestión es muy positivo, ya que todos los demás están adjudicados y en funcionamiento, salvo uno, ubicado en Lomo Blanco, que ha quedado desierto en varias ocasiones».