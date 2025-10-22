Las Palmas de Gran Canaria inicia la restauración de La Niña para integrarla en las actividades del Museo Elder
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, destacó este miércoles durante la comisión de Pleno de Gestión Económica-Financiera que se llevará a cabo un proyecto de restauración en la réplica de la carabela La Niña III, ubicada en la trasera del parque Santa Catalina y que se encuentra en estado de abandono.
La actuación se realizará en colaboración con el Cabildo insular y la Fundación del Museo Elder con la que se pretende integrar la réplica en las actividades de divulgación del museo a través de rutas guiadas alrededor de la misma.
A pregunta formulada por el partido Vox, Spínola subrayó que «de esta manera la carabela se incluirá en las rutas guiadas del museo, con las que poner en valor el significado histórico marinero y patrimonial «a las puertas de la entrada de la ciudad».
