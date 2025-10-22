Las Palmas de Gran Canaria rehabilita los accesos a El Rincón desde la Carretera del Norte

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, inicia mañana, y en horario nocturno, la rehabilitación del pavimento del ramal que conecta la zona de El Rincón, pasado el Auditorio Alfredo Kraus, con la GC-2 a través del puente del mismo nombre, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Con esta actuación el Cabildo completa la renovación de los accesos a esta zona de Guanarteme, ya que hace 15 días también la Consejería de Obras Públicas asfaltó el enlace de entrada y salida al barrio hacia la GC-2 pegado al centro comercial Las Arenas, que llevaba más de una década sin mejoras.

Aunque se trata de un tramo pequeño, el que está situado junto al mirador de El Lloret, es una actuación muy demandada por los miles de usuarios que se incorporan desde esta zona de la capital a la Carretera del Norte y en la que hacía años que no se intervenía.

Cerca de 60.000 euros

Los trabajos se desarrollarán en horario nocturno, de 22:00 a 6:00, para evitar mayores molestias a los usuarios de esta vía, y se prevé que se ejecuten en una sola noche por lo que el viernes 24 ya estará este tramo de la vía completamente operativa. Para realizar esta rehabilitación de firmes la Consejería de Obras Públicas destina cerca de 60.000 euros a estas obras de asfaltado.

Los conductores que se vean afectados por el cierre de esta salida de la ciudad hacia el Norte mientras se ejecutan los trabajos pueden utilizar como alternativa la salida hacia la GC-2 a través de la Plaza de América. Asimismo, quienes vengan procedentes de la GC-23 o los túneles Julio Luengo y quieran llegar a la zona del Auditorio en el horario del asfaltado, tendrán que hacerlo a través de Plaza de América y por el interior de las calles de Guanarteme.

Retirada del pavimento deteriorado

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, mientras se ejecuta el asfaltado de este enlace de El Rincón solicita la máxima colaboración a los conductores que circulen por la zona y que, por favor, sigan las indicaciones que puedan recibir por parte del personal del Cabildo de Gran Canaria que se encuentre trabajando en la zona.

Esta rehabilitación del firme contempla la retirada del pavimento deteriorado, la reposición de un nuevo asfaltado con cinco centímetros de mezcla bituminosa y la reposición de la señalización horizontal sobre el pavimento una vez terminado los trabajos de asfalto.