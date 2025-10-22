¿Cuál será el futuro de la antigua terraza TAO? Las Palmas de Gran Canaria prepara un proyecto para el espacio público

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa avanzando en la recuperación del espacio que ocupaba la antigua terraza TAO Club & Garden, en los jardines Alonso Quesada, con la redacción de un anteproyecto que definirá su nuevo uso público.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, ha explicado este miércoles durante la Comisión de Pleno de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas que el expediente “ha sido muy complejo y largo, al haber estado judicializado y llevado a todas las instancias”.

Anteproyecto de Urbanismo

“Finalmente, el Ayuntamiento recuperó la terraza, procedió a su demolición y ha encargado al área de Urbanismo la elaboración de un anteproyecto para la utilización de ese espacio”, señaló el edil, quien expresó su deseo de que “con la mayor celeridad posible pueda darse cuenta de los avances por parte del titular de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda”.

La recuperación de este enclave, que ocupa una superficie de unos 1.600 metros cuadrados, forma parte de la política municipal impulsada por el actual grupo de gobierno para garantizar que los espacios públicos estén al servicio de toda la ciudadanía.

Vaciado y demolición de la estructura

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento concluyó los trabajos de vaciado y demolición del inmueble, que incluyeron el desmontaje de las estructuras, la gestión de los residuos y el vallado de los accesos. La actuación permitió liberar un área de dominio público que durante más de dos décadas se destinó al ocio nocturno.