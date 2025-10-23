Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es cómo afecta el cierre nocturno del ramal de la GC-2 al tráfico en Las Palmas

El corte obliga a desvíos por el interior de la ciudad entre las 22:00 y las 06:00 horas

Asfaltado del enlace de El Rincón con Las Arenas

Asfaltado del enlace de El Rincón con Las Arenas / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado el cierre temporal del ramal de la GC-2, en sentido entrada a la capital, en el acceso al Auditorio Alfredo Kraus y al centro comercial Las Arenas, desde el puente de El Rincón. La restricción estará activa de lunes a viernes entre las 22:00 y las 06:00 horas, por motivo de obras de asfaltado.

Durante ese tramo horario, los conductores deberán circular por vías alternativas del interior de la ciudad, según han informado las autoridades insulares. La medida forma parte de una intervención programada para mejorar el estado del firme en esta zona clave de acceso a la capital.

Cortes y precaución en otras vías de la isla

Además del cierre en la GC-2, este jueves también se han establecido cortes intermitentes regulados en los siguientes tramos:

  • GC-216 (del kilómetro 1+015 al 10+568)
  • GC-21 (del kilómetro 39+825 al 39+451)

Estos cortes coinciden con el desarrollo del XIII Gran Canaria Walking Festival 2025, un evento senderista que recorrerá distintas zonas de la isla entre las 10:00 y las 15:30 horas. Se recomienda especial atención a la señalización en estas carreteras durante la franja horaria del evento.

Por otra parte, la GC-654 (a la altura del kilómetro 5+860, en ambos sentidos), en el tramo de Risco Blanco (San Bartolomé de Tirajana), permanecerá en obras por reparación de firme desde las 07:00 hasta las 15:00 horas de hoy. Las autoridades piden precaución extrema al circular por esta vía.

Planificación y consulta antes de desplazarse

Las incidencias y restricciones de tráfico en Gran Canaria responden tanto a obras programadas de mantenimiento y mejora como a eventos especiales o situaciones no previstas, como accidentes o inclemencias meteorológicas.

Noticias relacionadas y más

Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo insular recomiendan a los conductores consultar la información oficial antes de iniciar cualquier desplazamiento por carretera.

TEMAS

