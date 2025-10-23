El barranco Guiniguada sigue sucio entre el acceso a las bóvedas y El Pambaso

El polvo las ha cubierto, pero las losetas de parque infantil tiradas en el barranco Guiniguada que este periódico denunció el pasado mes de febrero siguen allí. Ocho meses después de la denuncia ciudadana realizada por Juan Manuel Rodríguez, el cauce sigue repleto de escombros y desperdicios entre la finca de El Pambaso y el acceso a las bóvedas bajo la GC-110, cuyo interior limpió Emalsa en la pasada primavera por primera vez en medio siglo.

Rodríguez ha vuelto a presentar ante el Consejo Insular de Aguas una nueva denuncia recalcando que la información que el Servicio de Vigilancia de Aguas y Cauces remitió a la Fiscalía de Medioambiente era «falsa» -el caso fue archivado en septiembre-, dado que el lecho del barranco ha permanecido durante todo este tiempo con los mismos desperdicios.

3.400 toneladas de residuos

Tras la denuncia de este vecino de la capital ante los medios y el Consejo Insular de Aguas, este último solicitó al Ayuntamiento que limpiara el barranco al ser un cauce urbano. Emalsa, empresa encargada del ciclo del agua en la ciudad, procedió a limpiar las bóvedas y la losa de hormigón previa a la represa que contiene las escorrentías antes del soterramiento. De aquí salieron 3.400 toneladas de residuos. Además, colocaron una cadena en el inicio de la pista de acceso.

Visita a las entrañas del Guiniguada tras la limpieza / Andrés Cruz

No obstante, quedó sin limpiar tanto el cauce entre el inicio del sendero del Guiniguada -junto a El Pambaso- y la citada losa, al no quedar claro qué administración es la que tiene las competencias al ser un tramo encauzado con muros de hormigón pero naturalizado. También permanece en la entrada una rampa de tierra.

Con todo, fuentes municipales indicaron este jueves a este periódico que será el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quien limpie «en los próximos días» el lecho del barranco en este tramo. En este punto se suceden hoy sacos de escombros, basura de todo tipo y hasta una nevera despiezada. La alcaldesa también anunció en marzo que se colocarán cámaras de seguridad en las inmediaciones.