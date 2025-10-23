Expertos en IA, técnicos medioambientales y construcción: los empleos en auge en la Feria Expofuturo

La sexta edición de la Feria Expofuturo llega a Las Palmas de Gran Canaria cargada de ofertas laborales y formativas. Más de 60 empresas, start-ups y otras entidades se reúnen este jueves y viernes en el Parque de San Telmo para promover la empleabilidad en la Isla y brindar acompañamiento a las personas que se encuentran en búsqueda activa de trabajo. La hostelería y el turismo se mantienen en el mercado laboral, pero las nuevas necesidades y retos de la sociedad irrumpen con nuevos perfiles como los expertos en Inteligencia Artificial o los técnicos medioambientales, además de haber aumentado la demanda en el sector de la construcción.

Expofuturo es la mayor feria de empleo, formación y emprendimiento de Canarias que aúna diversos ámbitos como la tecnología, el transporte, la educación, el turismo, la salud, la industria o los servicios. Además de puestos informativos, talleres, música en directo y food trucks, ofrece un espacio dedicado a variadas ponencias de 30 minutos para orientar al público asistente en su proceso formativo y posibles salidas laborales.

Jueves 23 de octubre

A lo largo de la mañana del jueves, San Telmo acogió charlas enfocadas en la inserción laboral de sectores como la atención sociosanitaria o la formación turística. También se exploró de qué manera el trabajo flexible puede ser un trampolín profesional.

Por su parte, otras ponencias dieron consejos para mejorar el currículum a la hora de presentarlo a ofertas de trabajo, además de formas para cuidar la propia marca personal. La última conferencia del día, impartida a las 16:30 horas, se encargó de definir estrategias de empleabilidad para destacar en el mercado laboral.

Viernes 24 de octubre

Las primeras charlas programadas para este viernes, desde las 10:30 horas, incluyen temáticas como las tecnologías de la información, la limpieza de superficies, los certificados en servicios de bares y cafeterías o las actividades auxiliares en agricultura, como la producción de semillas y plantas en viveros.

A las 11:00 horas será el turno de una ponencia que abordará los nuevos retos de la actualidad en la formación para el empleo, e irá seguida por una intervención sobre el valor añadido de las personas con discapacidad. Posteriormente, Guaguas Municipales abordará cuáles son los nuevos perfiles profesionales en el sector de la movilidad y, para finalizar el turno de mañana, una conferencia conectará el aprendizaje con la empleabilidad.

Por la tarde, a partir de las 16:00 horas, dos actividades cerrarán la Expofuturo: 'Un puente entre el aprendizaje y la empleabilidad' y 'Fund Grube: working in paradise'.

Conectar el talento con las empresas

Esta Feria, tras cinco años consecutivos promoviendo la empleabilidad, espera en su sexta edición una asistencia de más de 5.000 personas. "Nuestro objetivo principal es conectar a las empresas con el talento de las Islas. Queremos seguir consolidando este como un lugar de referencia para crecer profesionalmente", apunta la directora de Expofuturo, Iara Rodríguez Hernández.

El concejal de Empleo y Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, considera "fundamental" la participación del Consistorio en esta iniciativa, haciendo hincapié en perfiles de difícil empleabilidad. "La grente joven, los parados de larga duración, las personas en situación de exclusión, mujeres víctimas de violencia machista. Son esos son los colectivos con los que nosotros trabajamos para darles herramientas para que puedan mejorar su empleabilidad", añade Ramírez.

La agricultura y el sector portuario crecen en la ciudad

Asimismo, el edil matiza que desde el Ayuntamiento es necesario "estar atentos a los nuevos nichos de empleo", que ejemplifica con sectores como los servicios o la construcción, además de la agricultura, "que está creciendo en Las Palmas de Gran Canaria de manera considerable", o los puertos, donde hay "muchísimo trabajo".

Otras áreas donde cada vez hay más demanda son las que están relacionadas con el medioambiente, la Inteligencia Artificial y la digitalización. Así lo explica la directora de Expansión del Grupo Newport, María Pérez, quien asegura que actualmente sigue habiendo una gran demanda en hostelería y turismo, pero que las empresas, cada vez más, optan por formar a sus empleados de acuerdo con sus propios criterios y necesidades específicas.

El gerente de Activa Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, José María Batista Padrón, añade que también están creciendo las contrataciones en la construcción, sobre todo con contratos temporales. No obstante, ya sea en ese o en otros sectores, apunta que muchas empresas terminan ofreciendo contratos fijos a aquellas personas que mantienen su currículum actualizado y tienen un buen rendimiento.

La empleabilidad en personas con discapacidad

En el caso de las personas con discapacidad, existen proyectos específicos enfocados en dar formación y salidas laborales adaptadas a sus contextos y potencial. La directora de Inserta Empleo Canarias, Victoria Triana, cuenta que solo en 2024 gestionaron más de mil contratos de personas con perfiles diversos.

Entre ellos se incluye un programa para mujeres que sufren una doble discriminación al tener algún tipo de discapacidad y haber sido víctimas de violencia machista. Su labor también incluye una línea de trabajo enfocada al emprendimiento para que su futuro profesional tenga un amplio abanico de oportunidades.