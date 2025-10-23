La familia de la vivienda incendiada en Triana en "estado de shock": "¿Volver a vivir ahí después de lo que ha pasado? No lo sé", relata uno de sus miembros

El barrio de Triana amanecía este jueves con la sorpresa y la indignación por el robo e incendio a una vivienda -con una familia en su interior: una mujer octogenaria y dos de sus hijos mayores- en la calle Buenos Aires.

En el exterior, algunos de sus familiares esperaban a los técnicos de una empresa de seguridad para instalar alarmas y cámaras de vigilancia en el domicilio. "Después de lo sucedido, y al no poder vivir en ella hasta que se arregle toda, ahora lo que nos preocupa es el problema de la ocupación", explica uno de ellos a este periódico.

J. es uno de los hijos de la propietaria de la vivienda. Destaca que, tanto su madre como los dos hermanos que vivían con ella en el momento del asalto están en un "estado de shock generalizado". Tras la primera supervisión médica, solo uno de ellos necesitó estar más tiempo hospitalizado, pero este jueves los tres se encontraban ya con otros familiares.

"El pequeño, que se llevó el mayor ensañamiento y acabó inconsciente porque usaron con él instrumentos cortantes, estuvo en Urgencias, pero ya ha sido dado de alta", añadió.

"¿Volver a vivir en ella? No lo sé"

"Los bomberos están en casa, vete para allá en cuanto puedas", fue el mensaje que entre los hermanos se enviaron al enterarse de lo sucedido en la casa familiar de la calle Buenos Aires.

Llegar hasta allí supusieron minutos de angustia para todos. "Una vez los vi salir, por fin rebajamos la tensión", explica otro de ellos, que aún no saben qué ha podido pasar.

"Que a una familia que ha vivido aquí toda la vida le hagan esto....los encerraron en una habitación, prendieron fuego a la casa y hubo un ensañamiento que no es normal", expresa con preocupación.

"Todos nos vinimos aquí a resguardo en cuanto los sacaron de la casa -señalando la acera en la que se encuentra mientras mira de frente la fachada quemada-.

"Salieron con miedo, como es lógico. Yo, de hecho, dormí aquí toda la noche en mi coche por temor a que desconocidos entraran en ella", añade J.

Este familiar no entiende cómo alguien puede actuar de esta manera. "¿Por qué tanta violencia sobre mi madre y mis hermanos, somos una familia muy querida en el barrio. Mi teléfono no para de recibir mensajes y llamadas interesándose por nosotros, es una pena todo esto", recalca.

Agradece no solo las llamadas y mensajes de apoyo, sino la rapidez de la actuación de la Policía y los Bomberos que acudieron al domicilio. "Ahora toca esperar a las investigaciones para que den con la persona que lo ha hecho".

La indefensión hace que él mismo exteriorice la preocupación que en estos momentos tiene la familia. "¿Volver a vivir en ella? ¿Lo haría usted? No lo sé. Después de todo lo que ha pasado". Pero la nostalgia y los recuerdos son más fuertes. "En ella hay más de 50 años de vivencias. Mi madre ha criado a siete hijos aquí. Qué pena que el último recuerdo haya sido tan desagradable", lamenta.

"Amordazar, robar y prender fuego, esto ya parece el Bronx",

J. no recuerda asaltos de esta gravedad en el barrio. Robos sí, como el que sufrió el propietario de la farmacia que está justo en frente de su casa. "Rompieron el cristal de un lateral de la farmacia y se llevaron la caja completa", relata a este periódico.

El suceso tuvo lugar hace escasas semanas. "Fue de noche, aquí no estábamos, pero parecía que lo habían estudiado bien. Desde entonces tenemos puesta una reja en esa zona", explica Enrique Petit.

Los comercios de los alrededores comentan lo mismo, que la inseguridad se está colando por las calles -y negocios- de Triana. "Amordazar, robar y prender fuego, esto ya parece el Bronx", comenta la propietaria de un bazar de Loterías sobre lo que le ha sucedido a esta familia.

La manera en la que lo han hecho es excepcional, pero los robos -e intentos de robos- "están siendo más habituales en la zona", denuncia.