El gigante sumergible 'Balder', capaz de levantar más de 7.000 toneladas, llega al Puerto de Las Palmas
El barco, uno de los mayores de su tipo del mundo, realiza una parada técnica en la isla para llenar sus depósitos con 2.000 toneladas de gasoil
Uno de los gigantes sumergibles del mar, el DSV Balder, llegó este jueves al Puerto de Las Palmas para llenar sus depósitos de combustible con 2.000 toneladas de gasoil, uno de los suministros que ha posicionado a este recinto de Las Palmas como un hub del Atlántico Medio, y proceder al cambio de tripulación.
Desde primera hora del día, el Balder se divisaba en la bahía de Las Palmas, donde permaneció a la espera de la autorización para entrar en La Luz con el apoyo de una embarcación del servicio de prácticos, algo que ocurrió minutos después de las 10.00 horas. Con bandera de Panamá, este buque llega desde el Puerto de Trípoli, en Libia, con una parada en Malta, y se dirige a Port Fourchon, en Estados Unidos.
Gemelos
El Balder forma parte de la flota de la compañía Heerema Marine Contractors, que poco después encargó un barco gemelo, el Hermod. Juntos están considerados los mayores buques grúa semisumergibles del mundo, con 154 metros de largo, 86 de ancho y 105 de ancho de la cubierta.
Según su propietaria, estos dos buques «revolucionaron la industria de la construcción offshore para siempre», ya que han permitido «aumentar la capacidad de carga pesada y la operatividad en aguas turbulentas».
6.300 toneladas
El gigante que llegó al Puerto este jueves fue construido en Japón en 1978 por Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. y sus grúas tienen capacidad para levantar hasta 7.300 toneladas. La grúa de estribor tiene capacidad para levantar 4.000 toneladas en modo fijo y 3.300 en modo giratorio, mientras que la de babor, puede levantar 3.000 y 2.200.
En 2001 fue remodelado y se le colocaron siete propulsores y un ducto submarino que puede colocarse en el lecho marino o en una zanja para tender tuberías a profundidades de hasta 3.000 metros.
El casco de este buque cuenta con dos flotadores con tres columnas cada una que reduce el efecto del oleaje, mejorando su estabilidad, aunque también dispone para ello de un sistema de posicionamiento dinámico.
Más de 100 misiones
Hasta ahora, asegura Heerema, este impresionante buque ha participado en la instalación y desmantelamiento de más de 100 proyectos en todo el mundo. Algunas de ellas fueron la retirada de la plataforma de patas de tensión Morpeth en el Golfo de México, en abril de 2021, o la instalación del gasoducto de exportación de gas Mardi Gras Atlantis de BP, a 2.220 metros de profundidad.
350 tripulantes
Este barco tiene capacidad para transportar a 350 personas a bordo y en su estancia en el Puerto de Las Palmas procederá a hacer un cambio de tripulación, además de dotarse de víveres y otros elementos necesarios para continuar con su travesía.
