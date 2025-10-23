La negativa de los barcos a abandonar el muelle deportivo complica la ARC

La negativa de los barcos a abandonar el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas para ceder su atraque a las embarcaciones que participan este año en la ARC y la ARC+ complica la celebración de este evento que cada año reúne en la capital grancanaria a cientos de marineros dispuestos a atravesar el Atlántico hasta el Caribe. Así lo ha asegurado la Autoridad Portuaria, que reconoce que está teniendo serias dificultades para acoger a los buques que están en camino para participar en estos rallies marítimos que parten de Gran Canaria el 8 y el 23 de noviembre.

Esta problemática no es nueva y cada año la Autoridad Portuaria encuentra dificultades para dar cabida a los buques de la regata ARC, pero este año se ha intensificado. «La DEM es un puerto base o ‘de invernada’, con 1.200 amarres de gestión directa, de los cuales el 31,6 % está destinado a amarres de tránsito» y «hasta la fecha, la mayoría de ellas cumplen la obligación de liberar el puesto de amarre por la ARC cuando son requeridas para ello, pero este año nos hemos encontrado con casos puntuales que han decidido no hacerlo, cuando curiosamente en años anteriores lo han hecho sin problema alguno».

Temor entre los propietarios

Las órdenes de desahucio que pesan sobre decenas de personas que residen de forma habitual en sus barcos y el temor de no poder volver a los pantalanes después de que culmine la edición de la ARC, está haciendo que muchos decidan negarse a salir a la zona de fondeo, aunque otros sí lo han hecho y 103 barcos ondean ya las banderas de este rally ondean ya en la Marina. Además, los afectados planean manifestaciones y acciones de protesta para reivindicar su derecho a residir en sus barcos amarrados a los pantalanes de esta dársena.

La tripulación de uno de los barcos que participó en la ARC de 2024 se fotografía antes de partir. / Andrés Cruz

La Autoridad Portuaria explica que los permisos de atraque en el Muelle Deportivo especifican que las autorizaciones para ocupar un puesto en la Marina recogen que «con motivo de la celebración de la regata ARC, y la necesidad de disponer de atraques, las embarcaciones en tránsito deben abandonar su puesto de atraque durante el plazo que señale la Autoridad Portuaria», reservándose «el derecho a trasladar la embarcación del puesto de atraque, por necesidades de seguridad, explotación y funcionamiento».

Especificado en las autorizaciones

Dado que la organización de la regata comienza cada 1 de septiembre, añade la institución portuaria, «las autorizaciones de uso de amarres en tránsito» tienen, «por lo general, como fecha de vencimiento el día 31 de julio», por lo que «ninguna» de ellas «se encuentra en vigor a la fecha en que su titular es requerido para liberar el puesto de amarre». Eso sí, «una vez finalizada la regata, las embarcaciones que lo soliciten podrán obtener una nueva autorización de atraque ya sea en el mismo puesto que habían ocupado anteriormente o en otro disponible», siempre «para embarcaciones en tránsito», aunque no se garantiza la autorización porque «iría en contra de la Ley», precisa la entidad. Asimismo, apostilla que la fecha en la que se debe abandonar el pantalán se comunica por correo electrónico al propietario de los barcos «con antelación suficiente».

8 y 23 de noviembre

La primera de las competiciones, la ARC, partirá desde el Puerto de Las Palmas el 8 de noviembre hacia Mindelo, en São Vicente, y desde allí hasta St. George’s, en Granada, el 21, aunque los barcos participantes tendrán que estar ya en la Dársena de Embarcaciones Menores el domingo 2. En el caso de la ARC, el plazo establecido para la llegada de las tripulaciones es el 15 y la partida se realizará el 23 hacia Rodney Bay, en la isla caribeña de Santa Lucía. En la primera de estas travesías participarán 93 embarcaciones, mientras que en la segunda lo harán 150, según los listados publicados en este momento por la organización de estos eventos náuticos internacionales. Algunos de estos barcos, los catamaranes y trimaranes, ocupan más de un puesto de amarre.

'My Way'

Uno de los espacios previstos para estos barcos es el que ocupa el My Way, el barco cuyos propietarios evitaron que fuera remolcado fuera del muelle el miércoles. En este caso, asevera la Autoridad Portuaria, «una vez extinguida la última autorización concedida», se denegó la solicitud de una nueva como puerto base «y se requirió al propietario para que liberase el puesto de amarre y abandonase el Puerto, bajo la advertencia de ejecución forzosa en caso de no cumplir el requerimiento».