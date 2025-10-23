¡Prepárense, mortales! Las Ramblas Centro, el lugar del encuentro, se transforma en el epicentro del terror y la diversión este Halloween.

¡Atención, amantes del misterio y las risas! La noche más escalofriante del año se acerca, y en Las Ramblas Centro ya están afi lando las garras (y las calabazas) para celebrarlo por todo lo alto. ¿Listos para una semana de locura que hará temblar hasta a los fantasmas más valientes? ¡Mini monstruos al ataque! Eventos Infantiles que te dejarán sin aliento (de risa) Durante la última semana de octubre, los pequeños de la casa tendrán un programa de actividades gratuitas que desatará la diversión y la creatividad.

● Lunes 27 de octubre, 17:00h: Taller infantil "Móviles Halloween". ¡Creen sus propios espantapájaros voladores!

● Martes 28 de octubre, 17:00h: Taller infantil "Pintacaras Terrorífi co". ¿Quieren ser un zombie chic o un fantasma con estilo? ¡Aquí los transforman!

● Miércoles 29 de octubre, 17:00h: Taller infantil "Slime (Sesos y Mocos)". ¡Advertencia: altamente pegajoso y divertidísimo!

● Jueves 30 de octubre, 17:00h: Taller infantil "Calabazas con arcilla". ¡Moldeen su propia obra maestra terrorífi ca!

Halloween en Las Ramblas Centro / La Provincia

● Viernes 31 de octubre: ¡El día D de la diversión!

● 16:30h: Taller infantil "Taller Científi co". ¡Experimentos que los dejarán con la boca abierta (y quizás un poco de humo)!

● 17:30h: Taller infantil "Pintacaras Terrorífi co". ¡Porque nunca es sufi ciente maquillaje de monstruo!

● 18:30h: Taller infantil "Manualidades de Halloween". ¡Creen recuerdos espeluznantes para llevar a casa!

● 18:30h: Taller infantil "Palomitas Halloween". ¡El snack perfecto para los valientes que se atrevan a venir! ¿Se atreven? La Casa del Terror los espera. En colaboración con Mi Nanny Ludoteca, presentan La Casa del Terror. ¡Un recorrido único lleno de sorpresas que hará que hasta los más valientes suelten un gritito! ¿Se atreven a cruzar sus puertas? ¡Desde el 29 al 31 de octubre, de 17:30h a 20:30h, la entrada es gratuita y no necesitan reserva! ¡Solo necesitan valentía!

Halloween "Circus Night" en El Invernadero de Las Ramblas ¡Que no se diga que los mayores no pueden pasarlo de miedo! La noche del 31 de octubre, a partir de las 20:00h, El Invernadero se convertirá en el "Circo de los Secretos". Un ilusionista que desafi ará la lógica, cócteles de sangre que despertarán los sentidos y un DJ que hará bailar hasta a los fantasmas más tiesos. La magia, la música y el misterio se fusionarán en una noche inolvidable. Para adentrarse en este circo de pesadilla (del bueno), ¡solo tienen que adquirir su entrada aquí!

Si se atreven a vivir una experiencia que les pondrá los pelos de punta (de emoción), Las Ramblas Centro es el lugar del encuentro. Para más información y para no perderse ni un solo detalle, visiten sus redes sociales o su web. ¡No se queden en casa, el terror los llama!