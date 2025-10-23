"Ni rastro de financiación": el PP critica la gestión para rehabilitar las viviendas en los barrios de San Francisco y El Batán

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, criticó hoy que “el PSOE dejó fuera a San Francisco y El Batán” de los planes de rehabilitación de 2021, en referencia a la reciente intervención del concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, en la Comisión de Pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible. En ella, el edil instó al Gobierno de Canarias a incluir la rehabilitación de las viviendas de estos dos barrios en el próximo Plan Canario de Vivienda.

Cuatro años después, aseguró Delgado, “usan una comisión de pleno cuando no existe ni petición formal ni proyecto y, sobre todo, no hay ni rastro de financiación”, a lo que añadió: “Esto no es gestión. Si de verdad quieren rehabilitar estos barrios, que registren ya la solicitud formal, presenten proyectos técnicos por barrios, una memoria económica y un calendario”.

Barrios con necesidades urgentes

El PP denunció que San Francisco y El Batán siguen en una situación “extrema”, así como otros barrios con necesidades urgentes, entre los que la corporación destaca Zárate, La Feria, Lomo del Chinche y Las Chumberas.

El Grupo Municipal Popular recordó que ha solicitado por registro los proyectos de todas las rehabilitaciones pendientes y el detalle de gestiones realizadas ante otras administraciones que, aseguran, se encuentran “sin respuesta” hasta la fecha. “La ciudadanía merece transparencia, informes técnicos y memorias. Si no existen, que lo reconozcan; y si existen, que los publiquen”, sentenció Delgado.

Plan de vivienda

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprovechó para señalar el “colapso” de la política municipal de vivienda con las obras de nuevas viviendas “prácticamente paralizadas”.

“Estamos en una emergencia habitacional, y sin embargo el Ayuntamiento ni construye al ritmo prometido ni planifica bien sus recursos”, lamentó Delgado, que recordó que a estas alturas del mandato no se han entregado las 1000 viviendas prometidas. “Ni tan siquiera las 148 viviendas de reposición de Las Rehoyas que llevan más de dos años terminadas”, añadió.