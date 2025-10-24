160 grafitis al mes: así es el dispositivo con el que la ciudad combate las pintadas en espacios públicos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha eliminado una media de 160 grafitis al mes desde que puso en marcha en el mes de febrero un dispositivo especial de limpieza para combatir las pintadas en espacios públicos.

La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, acompañaron estos días a los operarios de este operativo que contribuye, de forma notable, a la mejora de la higiene urbana y al mantenimiento del espacio público, con intervenciones que se planifican en función de las zonas más afectadas.

Complemento

En ese sentido, Darias subraya que «esta actuación complementa otros dispositivos que el actual grupo de gobierno ha impulsado para mejorar la limpieza de la ciudad, como el Plan de Higiene Urbana, los puntos de acopio de trastos y escombros, o la implantación del quinto contenedor de residuos orgánicos, que siguen contando con una gran participación vecinal».

Trabajos de retirada de pintadas en la capital grancanaria / La Provincia

El operativo de retirada de grafitis y pintadas, iniciado el pasado mes de febrero y que se desarrolla en los cinco distritos de la capital, comienza con inspecciones oculares por parte del Servicio Municipal de Limpieza, con el fin de determinar la tipología de las superficies afectadas y diseñar la programación de las actuaciones.

Productos y agua caliente a presión

La retirada de las pintadas se lleva a cabo mediante la aplicación de un producto antigrafitis, que se deja actuar durante unos minutos antes de eliminarlo con una máquina hidrolimpiadora de alto rendimiento que expulsa agua caliente a presión. En el caso de los grafitis sobre pavimentos firmes, se utiliza un plato giratorio de alta presión y productos especializados que facilitan los trabajos.

La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, comprueba los trabajos de retiradas de pintadas / La Provincia

Siete empleados y cuatro vehículos

En aquellas superficies en las que no es posible emplear este método, el personal aplica pintura del color del entorno para cubrir las pintadas.

Para la ejecución de estas tareas, el Servicio Municipal de Limpieza moviliza a siete trabajadores y cuatro vehículos, entre ellos dos furgones con hidrolimpiadoras de alto rendimiento, un furgón de doble cabina y un vehículo ligero.