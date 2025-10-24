Agradecimiento por Shipping Canary Islands

La ventaja de ser portuarios, la ventaja de ser del Muelle, es que nos entendemos enseguida; somos muy claros cuando hablamos y cuando actuamos.

Las jornadas Shipping Canary Islands 2025 han sido muy especiales para mí. He tenido la oportunidad de escuchar y atender a personas muy interesantes que han sabido comunicarnos sus experiencias, trasladar sus reflexiones e inquietudes y darnos mucha información.

Las jornadas han contenido muchísima información. Es la primera vez que se hacían en este Puerto y en esta ciudad, y puedo trasladarles que ha sido una fantástica experiencia.

No puedo hacer un resumen de estas jornadas; todas las ponencias, comunicaciones, presentaciones y mesas redondas han estado a la altura de lo que esperábamos cuando las diseñamos o, para ser sinceros, difícilmente superables.

Tengo que agradecer a todos quienes ha intervenido, a las administraciones y empresas que han colaborado, a las personas que han asistido, a quienes han hecho posible este acto, tanto en lo que se refiere a las infraestructuras como los servicios que hemos recibido, como el sonido, el catering, la limpieza y, desde luego, a los gestores del espacio maravilloso que es este Hotel Santa Catalina.

Agradezco el trabajo y disposición de quienes nos han ayudado, en particular a los trabajadores y a los colaboradores que hemos tenido en Oneport. Es fantástico el lanzar una idea y no solamente hacerla posible, sino mejorarla.

Agradezco también a los ponentes y participantes su disponibilidad y la calidad de sus ponencias.

Asimismo, quiero agradecer a los medios de comunicación el espacio y el trato que nos han dedicado; ha sido perfecto y nos anima el hecho de que nuestras sensibilidades y nuestros trabajos puedan ser difundidos a la opinión pública.

Finalmente, cuando esta escala ya concluye, cuando ustedes, capitanes y capitanas, se marchan a otros puertos, confío que recuerden que esta ha sido precisamente eso, una escala en una travesía muy larga, la de todos los días.

Y que nuestro trabajo es a lo que estamos acostumbrados, a mantener una actividad imprescindible, 24 horas los siete días de la semana, para que podamos satisfacer las necesidades que el tráfico y el comercio reclama.

Feliz travesía y como aquí decimos... ¡Seguimos!