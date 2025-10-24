Opinión
Agradecimiento por Shipping Canary Islands
Cuando esta escala ya concluye, cuando ustedes, capitanes y capitanas, se marchan a otros puertos, confío que recuerden que esta ha sido precisamente eso, una escala en una travesía muy larga, la de todos los días
José mayor rodríguez
La ventaja de ser portuarios, la ventaja de ser del Muelle, es que nos entendemos enseguida; somos muy claros cuando hablamos y cuando actuamos.
Las jornadas Shipping Canary Islands 2025 han sido muy especiales para mí. He tenido la oportunidad de escuchar y atender a personas muy interesantes que han sabido comunicarnos sus experiencias, trasladar sus reflexiones e inquietudes y darnos mucha información.
Las jornadas han contenido muchísima información. Es la primera vez que se hacían en este Puerto y en esta ciudad, y puedo trasladarles que ha sido una fantástica experiencia.
No puedo hacer un resumen de estas jornadas; todas las ponencias, comunicaciones, presentaciones y mesas redondas han estado a la altura de lo que esperábamos cuando las diseñamos o, para ser sinceros, difícilmente superables.
Tengo que agradecer a todos quienes ha intervenido, a las administraciones y empresas que han colaborado, a las personas que han asistido, a quienes han hecho posible este acto, tanto en lo que se refiere a las infraestructuras como los servicios que hemos recibido, como el sonido, el catering, la limpieza y, desde luego, a los gestores del espacio maravilloso que es este Hotel Santa Catalina.
Agradezco el trabajo y disposición de quienes nos han ayudado, en particular a los trabajadores y a los colaboradores que hemos tenido en Oneport. Es fantástico el lanzar una idea y no solamente hacerla posible, sino mejorarla.
Agradezco también a los ponentes y participantes su disponibilidad y la calidad de sus ponencias.
Asimismo, quiero agradecer a los medios de comunicación el espacio y el trato que nos han dedicado; ha sido perfecto y nos anima el hecho de que nuestras sensibilidades y nuestros trabajos puedan ser difundidos a la opinión pública.
Finalmente, cuando esta escala ya concluye, cuando ustedes, capitanes y capitanas, se marchan a otros puertos, confío que recuerden que esta ha sido precisamente eso, una escala en una travesía muy larga, la de todos los días.
Y que nuestro trabajo es a lo que estamos acostumbrados, a mantener una actividad imprescindible, 24 horas los siete días de la semana, para que podamos satisfacer las necesidades que el tráfico y el comercio reclama.
Feliz travesía y como aquí decimos... ¡Seguimos!
