El Ayuntamiento continúa con la renovación del parque móvil de Bomberos con la licitación de un camión bomba rural ligera

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa con la modernización del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y ha sacado a licitación la adquisición por 537.500 euros de un camión bomba rural ligera (BRL).

Como explica el concejal responsable del área de Seguridad, Josué Íñiguez, esta nueva licitación permite al actual grupo de gobierno avanzar en la renovación del parque móvil del cuerpo de bomberos ya que, en el último año, el Ayuntamiento ha destinado más de 2 millones de euros solo en la adquisición de nuevos vehículos.

Otros cinco vehículos

Así, este cambión bomba rural ligera se sumará a los cinco vehículos que ultiman su fabricación para incorporarse a final de este año: tres camiones primera salida, una autobomba y una pick-up destinada a la coordinación de primera respuesta.

El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contempla un plazo de ejecución de dos meses y permitirá reforzar la capacidad operativa del cuerpo municipal en intervenciones urbanas y rurales.

Zonas de difícil orografía

Según señala Íñiguez, «este vehículo, de características similares a un camión de primera salida, pero con tracción 4x4, nos permitirá acceder con mayor eficacia a zonas de difícil orografía, especialmente aquellas situadas en la interfaz urbano-forestal, donde confluyen áreas habitadas y entornos naturales».

El concejal resalta que «la expansión de la ciudad hacia nuevas zonas ha abierto espacios antes desconocidos para la ciudadanía, como algunos barrancos o áreas rurales, y este camión está diseñado precisamente para poder intervenir en ellos sin deterioro del vehículo y con plena garantía de seguridad para los efectivos».

2.000 litros de agua

El nuevo camión dispondrá de tracción integral 4x4 y un motor diésel de seis cilindros y 280 CV, con una masa máxima autorizada de 16 toneladas. Estará equipado con una cisterna de 2.000 litros, bomba centrífuga de alta y baja presión con un caudal máximo de 2.500 litros por minuto, y un monitor de techo capaz de lanzar agua o espuma hasta 80 metros de alcance.

Su cabina doble permitirá el traslado de seis efectivos e incluirá soportes para equipos de respiración autónoma, sistema de comunicación integrado y asientos con cinturones de tres puntos. La carrocería, fabricada íntegramente en aluminio, contará con compartimentos iluminados por LED, bandejas extraíbles y acceso seguro al techo mediante escaleras abatibles.

Jornadas formativas

El vehículo incorporará, además, iluminación perimetral LED de alta potencia, megafonía, sirenas bitono y señalización luminosa de última generación, cumpliendo la normativa europea Euro VI. Su diseño prioriza la maniobrabilidad en espacios reducidos y la seguridad durante las operaciones nocturnas o en terrenos irregulares.

Además, el contrato incluye jornadas de formación para los miembros del cuerpo de bomberos para dar a conocer las características de los vehículos, así como el manejo de la bomba en el caso del camión nodriza.