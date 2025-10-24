El Centro Comercial Las Arenas celebra su 32º aniversario con premios, tómbola y sorpresas para todos

Bajo el lema “¡Por tu cara bonita!”, el Centro Comercial Las Arenas celebra su 32º aniversario con su ya tradicional tómbola de aniversario, una cita muy esperada por los clientes y visitantes del centro, que cada año reparte miles de premios y regalos.

Este lema refleja el espíritu alegre, cercano y optimista con el que Las Arenas quiere agradecer la fidelidad de sus clientes. Tras más de tres décadas de historia, el centro continúa consolidándose como referente comercial y de ocio en Las Palmas de Gran Canaria, apostando por una experiencia de compra atractiva para todos los públicos. Su reciente renovación ha reforzado ese compromiso, combinando innovación, comodidad y sostenibilidad.

La gran campaña del aniversario se desarrolla del 23 de octubre al 9 de noviembre, invitando a todos los visitantes a unirse a esta gran fiesta de cumpleaños. El acto inaugural, celebrado el 23 de octubre a las 10:00 horas, contó con la presencia del gerente del centro, Francisco Javier Ramírez Brito, y de la directora de marketing, Inés Álvarez Navarro, quienes destacaron la importancia de esta fecha como muestra de gratitud hacia los clientes y comercios que forman parte de Las Arenas.

Las Arenas celebra su 32 aniversario / LP/DLP

Durante estas semanas, los visitantes podrán canjear sus tickets de compra por tiradas en la tómbola, ubicada en la planta baja del centro. Cada tirada ofrece la posibilidad de ganar premios directos aportados por las marcas y establecimientos del propio centro: cheques regalo, relojes digitales, televisores, menús, joyas, entradas de cine, cafeteras, tablets, robots aspiradores, partidas de bolos, móviles, smartwatches y vales en tiendas de moda, entre muchos otros.

Y para quienes no resulten ganadores de forma inmediata, habrá una segunda oportunidad en el gran sorteo final, que repartirá premios de alto valor gracias a la colaboración de los patrocinadores del evento. Entre ellos destaca el premio estrella: un Kia Picanto Active, cortesía de Astara Canarias. También se sorteará un viaje para dos personas a Italia a bordo del Costa Esmeralda, de la mano de Viajes El Corte Inglés, y estancias y “day pass” con todo incluido en HD Hotels.

Este 32º aniversario marca un nuevo hito en la trayectoria de Las Arenas, reafirmando su compromiso con la innovación, la calidad y la satisfacción de sus visitantes, y consolidándose como un punto de encuentro esencial para residentes y turistas.

La tómbola permanecerá activa hasta el 9 de noviembre, por lo que todavía hay tiempo para participar y llevarse alguno de los fantásticos premios que el Centro Comercial Las Arenas ha preparado para celebrar este cumpleaños tan especial.