El 'Don Juan Tenorio' aterriza en Schamann al ritmo del jazz y la mafia

La obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, regresa a las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Este clásico teatral vuelve a representarse al aire libre como parte de la tradición de la Noche de Finaos, después de dos años en los que se escenificó en el Teatro Pérez Galdós. En esta edición, el Tenorio recupera su espíritu popular los próximos días 29 y 30 de octubre, a las 20:00 horas, en el parque Don Benito, en Schamann. De esta manera, la obra se escenificará, por primera vez, en un barrio de la Ciudad Alta. La puesta en escena adoptará una estética inspirada en la mafia y el jazz.

El regreso de la representación al espacio público se enmarca en la candidatura de la ciudad a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031. "Reivindicamos una mirada distinta y situar la perspectiva periférica de una ciudad y una isla en el centro de las políticas culturales de la Unión Europea", explicó el concejal de Cultura, Josué Íñiguez. El objetivo, añadió, es "construir nuevas centralidades" que se alejen de la Ciudad Baja.

Música como protagonista

El director de la obra, José Luis Massó, adelantó que esta versión tendrá un marcado carácter musical gracias a la presencia de una banda de jazz en directo. Además, la historia se traslada a los Estados Unidos de las décadas de 1940 y 1950, cuando la mafia dominaba ciudades como Nueva York o Chicago. "Están representadas las apuestas, lo clandestino, la improvisación, los asesinatos y la violencia, por eso, en ningún momento hemos traicionado a Zorrilla", aseguró Massó.

No es la primera vez que el director aborda este clásico en la capital, y su sello personal ha sido siempre el uso de la música como parte esencial del montaje. Su versión más reciente, en 2020, contó con la Orquesta del Atlántico y el Coro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. "Para mí, la música y el Don Juan están unidos. El mito está presente en todas las artes, pero especialmente en la música", afirmó.

Canciones "icónicas"

Massó destacó además la conexión entre el jazz y la esencia de la obra. "Para mí, los versos son música, y unir los versos con la música es importante", explicó. A través del jazz, el montaje busca resaltar "la pasión, la improvisación y la intensidad de la vida".

El acompañamiento musical estará formado por un quinteto y una cantante que aportarán el toque sonoro al espectáculo. El director musical, Ximo Martínez, señaló que la ambientación ha permitido seleccionar temas incluso de los años 20 de Nueva Orleans y versionarlos para la ocasión. Según el equipo, muchas de las piezas serán fácilmente reconocibles por el público al tratarse de canciones "icónicas".

"Es un regalo poder compartir escenario con una banda de jazz de este calibre y, por supuesto, de la mano de nuestro director, José Luis Massó, que le ha dado un giro sorprendente", destacó el actor Toni Báez, encargado de interpretar a Don Juan. Báez invitó al público a asistir a la representación y aseguró que "se sorprenderán con esta nueva versión del clásico".