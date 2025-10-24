Juzgan a una pareja por quemar una vivienda mientras rezaba: "Llega la hora de vuestra muerte, a sufrir"

Acusados por intento de homicidio e incendio, allanamiento de morada, amenazas y daños, un hombre y una mujer de nacionalidad española se sentarán en el banquillo el lunes para responder ante un Tribunal del Jurado.

Los hechos sucedieron el 22 de julio de 2021 en la calle Ingenio Blanco, en el municipio de Santa María de Guía. Eran las 23:00 horas cuando los acusados D. e Y. presuntamente entraron en la propiedad saltando una valla de dos metros de altura.

Al escuchar ruidos, F. sale al jardín de su casa y uno de los acusados se lanza sobre él y le apuñala en un costado mientras le grita «te voy a matar». Logra zafarse y entra a su casa a refugiarse junto a su mujer.

Amenazas y gritos religiosos

Los ladrones supuestamente comenzaron a dar golpes a las ventanas, a los coches y al mobiliario para amedrentarlos. En un momento dado, sostiene la Fiscalía, D. se acercó a uno de los vehículos estacionados dentro de la propiedad, quitó la tapa del tanque de gasolina del auto y pidió a Y. que le acercara fósforos o algún mechero.

Según recoge el escrito, intentó introducir cerillas prendidas en la tapa del depósito «llegando a causar una pequeña llama, sin que llegase a iniciarse la combustión». Aun así, D. habría logrado prender fuego a un trapo en el patio cuando empieza a gritar la oración religiosa del ‘Padre Nuestro’ y el ‘Dios te salve, María’.

«Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de vuestra muerte, a sufrir» exigiéndole en varias ocasiones a Y. que rezara: «que reces, coño que reces», le decía.

Minutos más tarde, llegaron a la vivienda dos personas más para ayudar a los propietarios; sin embargo, los acusados no cesaron en su intención de seguir amedrentándoles. Exhibiendo un destornillador, continuaron golpeando uno de los vehículos, continúa la acusación.

Los momentos de tensión continuaron, en los que hubo forcejeos. Uno de los que llegó en auxilio de los moradores cogió una barra de hierro de la vivienda para defenderse. Los agresores acabaron huyendo del lugar.

Como consecuencia de los hechos, F. sufrió varias lesiones y estrés postraumático. El escrito de la Fiscalía estima los daños materiales en más de 12.000 euros.

El juicio, que está previsto que se extienda toda la semana, tendrá lugar en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y será juzgado por un Tribunal del Jurado. Uno de los acusados cuenta con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.

Tribunal del jurado

La Fiscalía solicita para el acusado D. nueve años y 11 meses de prisión por el delito de tentativa de homicidio. Por el de daños, el delito es constitutivo de 24 meses de multa a una cuota diaria de 12 euros y por el allanamiento de morada, la condena solicitada es de dos años de prisión.

Para la acusada Y., la Fiscalía solicita 4 años y 11 meses de prisión. Por el delito de daños, una pena de cinco meses y 29 días de multa diaria de 12 euros y por el allanamiento de morada, una condena de cinco meses y 29 días de prisión.

En materia de responsabilidad civil, el escrito de la acusación solicita una indemnización conjunta en concepto de daño moral por las secuelas psíquicas de los moradores y los familiares que acudieron en su auxilio por una cantidad de 10.000 euros a cada uno.

Los delitos a los que se enfrentan son allanamiento, tentativa de homicidio y de incendio, amenazas y daños.