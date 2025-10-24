‘Noches con sentido’: la campaña del Ayuntamiento de Las Palmas que promueve un ocio nocturno responsable

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, ha puesto en marcha la campaña 'Noches con sentido', una iniciativa que fomenta hábitos de ocio saludables y conciencia sobre los riesgos del consumo de alcohol y otras sustancias.

La concejala del área, Carmen Luz Vargas, resalta que esta acción «pretende acercar la prevención a los lugares donde realmente se producen los riesgos, con un enfoque positivo, cercano y comunitario, que implique a toda la ciudadanía» y añade: «Queremos que las noches de nuestra ciudad se vivan con responsabilidad, respeto y sentido».

Prevención en zonas de actividad nocturna

La campaña, que forma parte del I Plan de Prevención de Adicciones 2024-2028, se desarrolla en las zonas de mayor actividad nocturna durante los meses de octubre y noviembre de los distritos Isleta-Puerto-Guanarteme y Vegueta-Cono Sur-Tafira.

Cartel de la iniciativa 'Noche con Sentido' / La Provincia

Durante las noches de los jueves, viernes y sábado, equipos de profesionales del ámbito social recorren los principales espacios de ocio entre las 22.00 y las 02.00 horas para informar, orientar y acompañar a quienes disfrutan de la noche, resolviendo dudas y ofreciendo recursos de apoyo ante posibles situaciones de riesgo.

Pulseras y posavasos

Para reforzar la campaña, se han creado pulseras, posavasos y materiales informativos que se distribuyen entre el público y los establecimientos colaboradores. Asimismo, se proporcionará información sobre los recursos de atención y apoyo disponibles en el municipio para la prevención y el tratamiento de las adicciones.

Entre ellos destacan el Centro Aluesa, la Fundación Canaria Forja, la Fundación Cesica – Proyecto Hombre y el Centro de Día de San José (CDVUAD), así como los servicios especializados de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias. Estos recursos ofrecen información y orientación, atención individual y familiar, talleres para jóvenes y familias, y programas educativos y de prevención en centros escolares.

Colaboración empresarial

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha contado con la colaboración del empresariado del ocio nocturno en la planificación de esta iniciativa, que busca promover espacios más seguros y comprometidos con la salud pública, combinando disfrute y conciencia social.